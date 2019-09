April : Evolutions de la gouvernance du groupe

ÉVOLUTIONS DE LA GOUVERNANCE DU GROUPE

APRIL annonce le départ d’Emmanuel Morandini, la nomination d’Eric Maumy en qualité de Directeur général et l’évolution de la composition du Conseil d’administration

APRIL annonce le départ d’Emmanuel Morandini, Directeur général depuis 2016 au terme de cinq années à la direction générale qui ont ramené le groupe sur le chemin de la croissance mais aussi initié sa dynamique de transformation et de recentrage.

Le Conseil d’Administration informe de la nomination d’Eric Maumy en qualité de Directeur général. Eric Maumy sera en charge de la mise en œuvre de l’ambitieux plan de développement et de transformation du groupe.

Bruno Rousset, Président d’honneur du Conseil d’administration, a déclaré : « Je remercie sincèrement Emmanuel Morandini pour tout ce qu’il a accompli ces dernières années. Il a insufflé un nouvel élan au groupe APRIL et l’a résolument inscrit dans une belle dynamique de développement. Les résultats obtenus, associés aux actions de recentrage et de transformations lancées ces 18 derniers mois, constituent un socle solide pour l’avenir d’APRIL. »

Emmanuel Morandini indique de son côté : « Je remercie Bruno Rousset pour sa confiance. Je suis fier du chemin que nous avons parcouru jusqu’à présent avec les équipes d’APRIL et suis convaincu que le groupe continuera son développement, avec l’appui de son nouvel actionnaire de référence. »

Didier Valet, Président du Conseil d’administration, déclare: « Nous remercions chaleureusement Emmanuel Morandini pour son engagement au cours de ces cinq dernières années au sein du groupe. Nous sommes très heureux qu’Eric Maumy rejoigne APRIL et sommes convaincus qu’il saura guider avec succès le développement de l’ensemble des métiers du groupe. »

Eric Maumy ajoute : « C’est une immense responsabilité et une fierté d’être nommé Directeur général du groupe APRIL. Bruno Rousset et ses équipes ont fait de cette entreprise l’une des plus belles réussites de notre industrie en France et à l’international. Après 20 ans au sein de Verlingue, un très beau groupe familial ancré en région au développement duquel j’ai contribué notamment en tant que Directeur général, rejoindre une entreprise aussi performante qu’APRIL pour accélérer son développement et sa transformation digitale représente un vrai défi entrepreneurial. Je vais m’employer à le relever avec les talents, les clients et tous les partenaires de cette magnifique entreprise. »





Agé de 52 ans, Eric Maumy est diplômé de Droit privé, de Droit des assurances et de l’Institut des Assurances de Paris de l’Université Paris I La Sorbonne. Son parcours dans le courtage d’assurances débute en 1990 chez Sedgwick Ltd, 3ème courtier mondial, où il est spécialisé dans l’assurance marine & cargo pour des clients internationaux. En 1995, il rejoint Gras Savoye, premier courtier français, où il a la responsabilité de grands comptes internationaux. En 1998, il est promu Directeur du Développement et de l’Innovation au sein de la direction générale du groupe. En 2000, il poursuit sa carrière chez Verlingue, en tant que Directeur général adjoint en charge du Front office et du développement.

Il en est nommé Directeur général en 2005 et engage le groupe familial dans une révolution digitale qui se traduit par une forte croissance tant en France qu’à l’international. Dans les cinq dernières années, Verlingue a doublé son chiffre d’affaires et mené une strategie de croissance ambitieuse, organique mais aussi par acquisitions et lancement de nouvelles activités, notamment la distribution de produits d’assurance santé et prévoyance online.

Dans le cadre de ces évolutions de gouvernance, APRIL informe de la démission de Dominique Druon, Rachael Hughes, Dominique Takizawa et Jacques Tassi de leur poste d’administrateurs indépendants.

À propos du groupe APRIL

Créé en 1988, APRIL est un groupe international de services en assurance implanté dans 28 pays, dont l’ambition est de proposer à ses clients une expérience de l’assurance plus facile et plus accessible. Ses 3 900 collaborateurs conçoivent, distribuent et gèrent des solutions spécialisées d’assurance (santé-prévoyance, dommage, mobilité et protection juridique) ainsi que des prestations d’assistance pour ses partenaires et clients - particuliers, professionnels et entreprises. Coté sur Euronext Paris (Compartiment B), le groupe a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 997,2 millions d’euros.

