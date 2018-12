April : dans le rouge malgré le soutien d'un analyste

28/12/2018 | 16:11

Le titre est dans le rouge malgré l'analyse positive d'Oddo BHF. Le bureau d'études reste à l'achat sur l'assureur April, menacé par un redressement fiscal lié à sa filiale maltaise Axeria Re. L'objectif de 16,5 euros est inférieur au cours actuel du titre.



'La proposition de rectification (du fisc) porte sur la qualification de ces activités (d'Axeria Re) et notamment sur les notions techniques de direction effective', qu'April conteste. Il s'agit néanmoins d''une mauvaise nouvelle d'un point de vue fondamental pour le groupe', reconnaît Oddo BHF.



Mais selon les Echos, les 65% que Bruno Rousset détient dans April font toujours l'objet de 'discussions', une reprise par les fonds CVC et KKR étant possible. Ce qui confirme le caractère spéculatif du titre.



