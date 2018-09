April : hausse de 15,4% du résultat net au 1er semestre

06/09/2018 | 18:05

April a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 492,1 millions d'euros au cours du premier semestre de son exercice 2018, en hausse de 7,5% par rapport à la même période en 2017.



Par ailleurs, la marge brute du groupe s'affiche en hausse de 4%, pour atteindre 221,6 millions d'euros.



Le résultat opérationnel courant s'élève à 42,2 millions d'euros, en croissance de 10,6% par rapport au premier semestre 2017. Le résultat net consolidé (part du groupe) ressort, enfin, à 27,5 millions d'euros, soit une hausse de 15,4% par rapport à la même période l'an passé.



'Les bonnes performances du premier semestre confirment les effets positifs de la stratégie d'April. Le groupe va ainsi continuer son recentrage et sa transformation, en s'appuyant sur sa croissance organique, la réduction des foyers de perte et des opérations de croissance externe sur des activités ciblées. (...) Ainsi, April maintient son objectif de croissance du résultat opérationnel courant comprise entre 6 % et 10 % par rapport à 2017', annonce le groupe international de services en assurance.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.