April : l'OPAS ouvre le 10 juillet

10/07/2019 | 12:56

L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions April, déposé par Natixis, Deutsche Bank et Lazard Frères Banque pour le compte de la SAS Andromeda Investissements, sera ouverte du 11 au 26 juillet inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 21,60 euros, la totalité des actions existantes non détenues par lui, soit au maximum 10.053.802 titres, représentant 24,50% du capital de la société de courtage en assurance.



Il a l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre, au prix de 21,60 euros par action.



