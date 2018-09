April : prend le contrôle de La Centrale de Financement

05/09/2018 | 14:12

À la suite de l'entrée en négociations exclusives annoncée le 26 juillet dernier, le groupe de courtage en assurances April a annoncé mardi soir avoir finalisé le rachat de 54% du capital de La Centrale de Financement.



Créé en 2013, ce spécialiste du courtage en prêt immobilier s'appuie entre autres sur un réseau national comportant 162 agences. elle a négocié en 2017 un volume de crédit de 3,6 milliards d'euros et réalisé un chiffre d'affaires de 26,4 millions d'euros.



Dans le cadre de ce changement de partenaire, les dirigeants de La Centrale de Financement, Sylvain Lefevre et Philippe Girou, ont souhaité renforcer leur participation au capital, en passant de 38% à 44%, tout en ouvrant 2% du capital à son réseau.



