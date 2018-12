April : proposition de rectification du fisc français

24/12/2018 | 09:23

April fait part d'une proposition de rectification de l'administration fiscale française, à la suite des investigations menées au titre des exercices 2007 à 2015 portant sur la territorialité de l'activité de réassurance de sa filiale Axeria Re, implantée à Malte.



L'interprétation actuellement retenue par l'administration la conduit à proposer un rappel de 69,8 millions d'euros, qui n'est pas exigible à ce stade. Le groupe de services en assurance entend faire valoir ses arguments et assurer la défense de ses intérêts.



April étudie les différentes voies de droit à sa disposition et, à ce stade, prévoit d'enregistrer une provision de 15 millions dans ses comptes 2018. Il confirme son objectif d'une hausse du résultat opérationnel courant qui devrait atteindre le haut d'une fourchette 6-10%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.