April : révise à la hausse ses prévisions de ROC

23/10/2018 | 18:35

Le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 748,8 ME pour les neuf premiers mois de l'année 2018, en croissance de 8,5 % en publié par rapport à l'année précédente.



Les commissions de courtage sont en croissance de 4,1 % par rapport à 2017. Celles-ci se décomposent en une hausse de 5,3 % de la branche Santé-Prévoyance, qui bénéficie des acquisitions réalisées en 2017 et en 2018 (Public Broker, Benecaid et La Centrale de Financement), et une hausse de 2,0 % des commissions en Dommage.



Les primes d'assurance progressent de 13,9 %, portées par une hausse de 13,6 % des primes de la branche Santé-Prévoyance et par une augmentation de 14,3 % des primes de la branche Dommage.



' Grâce à ces bonnes performances et au travail de toutes nos équipes, nous visons désormais le haut d'une fourchette de 6 à 10 % du résultat opérationnel courant et continuons la transformation du groupe pour évoluer vers un modèle plus ouvert et multimarques. ' a déclaré Emmanuel Morandini, Directeur général d'April.



