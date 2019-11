April : signe un contrat en vue d'une cession d'activités

18/11/2019 | 18:13

Le groupe April annonce ce soir la conclusion d'un accord en vue la cession de ses activités de protection et services juridiques en France, exercées par ses filiales Solucia PJ et Judicial.



'Cet accord fait notamment suite à l'achèvement des procédures applicables en matière sociale par Solucia PJ et Judicial, ainsi qu'à la fin des négociations entre April et un consortium mené par la mutuelle Tutélaire et le management de Solucia. En conséquence, ces derniers ont signé aujourd'hui un accord en vue du transfert de la participation d'April, représentant 100% du capital de Solucia PJ et Judicial', explique le groupe.



Cette décision s'inscrit 'dans la continuité de la stratégie de recentrage et de développement initiée par le groupe autour des activités de courtage sur cinq marchés phares'.



Cette cession devrait intervenir au premier trimestre 2020.





