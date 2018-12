April : vers une cession par Evolen du bloc majoritaire

31/12/2018 | 07:35

April annonce l'entrée en négociations exclusives portant sur le projet de cession de la participation majoritaire d'Evolem au capital d'April à CVC Fund VII suivi d'une offre publique d'achat simplifiée sur le solde du capital.



Evolem cèderait ainsi 65,13% au capital du courtier en assurance à une société de reprise contrôlée par des fonds gérés par CVC dans laquelle Evolem détiendrait une part minoritaire aux côtés des fonds contrôlés par CVC et du management d'April.



Le transfert se ferait au prix de 22 euros par action, prix qui pourrait faire l'objet d'un ajustement. Sa réalisation serait soumise à l'obtention d'autorisations réglementaires et devrait intervenir au deuxième trimestre 2019.



