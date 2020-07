APTORUM : DEVIENT LA PREMIERE SOCIETE BIOPHARMACEUTIQUE COTEE AU NASDAQ A ETRE ADMISE SUR EURONEXT PARIS

Aptorum Group Limited (Nasdaq:APM) ("Aptorum Group"), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de nouveaux produits thérapeutiques pour répondre à des besoins médicaux mondiaux encore non satisfaits dans le monde, est heureuse d'annoncer ce jour l’admission de ses actions ordinaires de catégorie A (les « Actions ») aux négociations sur le compartiment professionnel d'Euronext à Paris sous le code ISIN : KYG6096M1069 et le code mnémonique "APM".

Les Actions d'Aptorum Group resteront également cotées sur le Nasdaq Global Market sous le symbole APM.

Les 7 950 986 Actions d'Aptorum Group ont été admises à la négociation sur le marché d’Euronext à Paris après que son prospectus ait reçu le visa de l’Autorité des Marchés Financiers n° 20-352 le 16 juillet 2020.

Reed Smith LLP agit en tant que conseiller juridique et agent de cotation d'Aptorum Group. BNP Paribas Securities Services agit en tant qu'agent de négociation d'Aptorum Group.

À propos d’Aptorum Group

Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM) est une société pharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de nouveaux produits thérapeutiques destinés à répondre à des besoins médicaux non satisfaits. Le portefeuille actuel de candidats médicaments en développement d’Aptorum Group, dont certains devraient entrer prochainement en phase d’essais cliniques, comprend des indications pour les maladies orphelines, les maladies infectieuses et les maladies métaboliques. Aptorum Group a développé également un complément alimentaire féminin, les comprimés nutraceutiques bioactifs à base de Dioscorea opposita, commercialisés sous la marque NativusWell®.

Pour en savoir plus sur notre société, veuillez visiter notre site internet: www.aptorumgroup.com.

Clause de non-responsabilité et déclarations prospectives

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’offre d’achat des titres d’Aptorum Group.

Cette annonce est une publicité et non un prospectus au sens du Règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 tel que modifié par les Règlements Délégués (UE) n° 2019/980 du 14 mars 2019 et n° 2019/979 du 14 mars 2019.

Le présent communiqué de presse comprend des déclarations relatives à Aptorum Group Limited et à ses attentes, projets et perspectives futures, qui constituent des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. À cette fin, toute déclaration figurant dans ce document qui ne se base pas sur des faits historiques peut être considérée comme une déclaration prospective. Dans certains cas, il est possible d’identifier les déclarations prospectives par des termes tels que « peut », « devrait », « s’attend à », « envisage », « anticipe », « pourrait », « a l’intention de », « cible », « prévoit », « projette de », « croit », « estime », « prédit », « potentiel » ou « continue », ou leur contraire, ou d’autres expressions similaires. Aptorum Group a basé ces déclarations prospectives, qui incluent des déclarations relatives à des échéances prévues pour la soumission des demandes et les essais, essentiellement en raison de ses attentes et projections actuelles concernant des tendances et événements futurs qui, selon la société, sont susceptibles d’exercer un impact sur son activité, sa situation financière et les résultats de ses opérations. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et sont sujettes à des risques, des incertitudes et des hypothèses y compris, mais sans s’y limiter : les risques liés aux changements annoncés dans la direction et l’organisation, la rétention et la disponibilité du personnel clé, la capacité de la société à étendre sa gamme de produits en proposant de nouveaux produits à des catégories de consommateurs supplémentaires, les résultats de ses activités, les stratégies de croissance prévues de l’entreprise, les tendances et difficultés prévues de son activité, ses attentes vis-à-vis de sa chaîne d’approvisionnement et la stabilité de celle-ci, ainsi que les risques détaillés sur le Formulaire 20-F d’Aptorum Group, dans d’autres dépôts pouvant être réalisés à l’avenir auprès de la SEC par Aptorum Group, ainsi que dans le prospectus qui a reçu le visa n° 20-352 de l’Autorité des Marchés Financiers le 16 juillet 2020. En conséquence, les prévisions figurant dans de telles déclarations prospectives sont sujettes à modifications et pourraient être sensiblement différentes de celles décrites ici. Aptorum Group ne s’engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.

Ce communiqué de presse est fourni « tel quel », sans aucune assertion ou garantie d’aucune sorte. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les informations contenues dans ce communiqué de presse, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit en aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200723005338/fr/