Aptorum : Le Groupe Aptorum collabore avec Covar Pharmaceuticals pour étudier au moins 3 candidats-médicaments reconvertis (SACT-COV19) pour le traitement du Coronavirus 2019 (COVID-19) via ses plateformes existantes Smart-AC™ et Articule...

Le Groupe Aptorum collabore avec Covar Pharmaceuticals pour étudier au moins 3 candidats-médicaments reconvertis (SACT-COV19) pour le traitement du Coronavirus 2019 (COVID-19) via ses plateformes existantes Smart-AC™ et Articule, dédiée aux maladies infectieuses

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) ("Le Groupe Aptorum"), une société biopharmaceutique axée sur la création de nouveaux traitements destinés à répondre à des besoins médicaux non satisfaits, y compris, mais sans s'y limiter, à ceux liés aux domaines des maladies infectieuses, orphelines et métaboliques, a annoncé aujourd'hui lancer un projet de recherche et de développement additionnel ciblant le groupe des coronavirus. La société a finalisé le filtrage initial via la plateforme Smart-ACT™, une plateforme reconvertie de découverte de médicaments, afin de sélectionner au moins 3 candidats médicaments potentiels parmi plus de 2 600 molécules thérapeutiques approuvées, permettant de poursuivre l'évaluation préclinique dans le contexte du nouveau Coronavirus, le COVID-19. Le Groupe Aptorum, qui collabore avec la société torontaise Covar Pharmaceuticals, a également conclu un accord avec le Service de Microbiologie de l'Université de Hong Kong, visant à réaliser de nouvelles évaluations précliniques des candidats médicaments sélectionnés, avant de solliciter, auprès des agences réglementaires, l'approbation les autorisant à lancer des essais cliniques sur des candidats médicaments appropriés.

Le Groupe Aptorum mettra notamment l'accent sur l'étude d'au moins trois petites molécules (collectivement "SACT-COV19"), qui ont montré exercer une interférence potentielle sur deux enzymes-cibles, à savoir la protéase 3CL et l'ARN polymérase dépendante de l'ARN ("RDRP"). Ces molécules jouent toutes deux un rôle clé dans le cycle de réplication du COVID-19. Plus précisément, il semblerait que la protéase 3CL sert de médiateur dans les fonctions de réplication et de transcription virales, via un traitement protéolytique extensif, tandis que le RDRP est une enzyme considérée comme catalyseur de la réplication de l'ARN viral à partir de sa propre matrice. Ces candidats médicaments sélectionnés feront l'objet d'une nouvelle évaluation préclinique de leur efficacité contre le COVID-19. Le Groupe Aptorum a déposé des demandes de brevet pour les candidats précités.

Dans le cadre de l'enquête et du travail préclinique en cours, le Groupe Aptorum collabore avec la société torontaise Covar Pharmaceuticals. La société a également conclu un contrat avec l'Université de Hong Kong pour réaliser cette tâche. L'équipe de Covar Pharmaceutical (qui inclut des professionnels ayant travaillé pour Patheon et Glaxo Wellcome)1 possède une expérience approfondie dans le domaine de la découverte et de l'élaboration de médicaments, et bénéficie du soutien de ses installations de production GMP. L'équipe du Service de Microbiologie de l'Université de Hong Kong a joué un rôle majeur dans la découverte du virus SARS pendant l'épidémie de 20032. Elle est actuellement activement impliquée, dans le cadre de ses propres intérêts de recherche, dans le développement de vaccins contre le coronavirus SRAS-CoV-23 et de dispositifs physiques de contrôle du COVID-19 4.

Le Groupe Aptorum recherchera également des collaborateurs supplémentaires à l'échelle mondiale, dans le but d'encourager le développement d'initiatives en lien avec le SACT-COV19. La société accueille les parties intéressées à la contacter afin de discuter de possibilités de collaboration.

Dans le cadre de son pipeline existant, le Groupe Aptorum développe également des traitements pour plusieurs indications de maladies infectieuses via sa plateforme Acticule dont, mais sans s'y limiter, une petite molécule antivirale candidate unique (ALS-1) permettant de traiter le virus de la grippe. Le Groupe développe également une petite molécule candidate anti-virulente non bactéricide (ALS-4) pour le traitement des infections par Staphylococcus aureus, dans le cadre de son principal programme de recherche. Ces projets s'inscrivent dans un ensemble de projets dont Covar Pharmaceuticals appuie le développement en Amérique du Nord.

M. Ian Huen, directeur général du Groupe Aptorum, a déclaré: "Le COVID-19 est très contagieux et s'est propagé à travers le globe, entraînant un nombre significatif de perturbations et de victimes. Aujourd'hui, le nombre de cas confirmés à travers le monde dépasse les 700 000 5 et l'Organisation mondiale de la Santé a qualifié le COVID-19 de pandémie. En dépit d'un nombre croissant de sociétés pharmaceutiques, à la fois établies et en phase de démarrage, qui s'efforcent de développer des traitements contre le COVID-19 basés sur des vaccins, nous estimons qu'il est nécessaire de faire face à cette maladie de façon urgente et multidimensionnelle. Pour accélérer le développement, notre objectif est d'identifier, parmi les médicaments déjà approuvés, des candidats ayant établi un profil clinique d'innocuité, de toxicité et pharmacocinétiques susceptibles d'être reconvertis en traitement contre le COVID-19. En outre, étant donné la mutation et l'évolution actuelles de ce coronavirus, nous ne pouvons exclure que d'autres souches du même coronavirus n'émergent dans un avenir proche. Par conséquent, le monde doit se préparer à relever, rapidement et collectivement, ce type de défis afin de minimiser le nombre de victimes et les pertes économiques. Nous pensons que la plateforme Smart-ACT™ d'Aptorum Group, en conjonction avec nos capacités existantes de développement de maladies infectieuses Acticule et avec le soutien de Covar Pharmaceuticals, est bien placée pour développer des solutions potentielles et pour apporter notre part de contribution au monde sur cette maladie ainsi que sur d'autres pathologies."

À propos de la plateforme Smart-ACT™

La plateforme Smart-ACT™ est un processus systématique exclusif qui combine une approche informatique et une validation dans un laboratoire humide, via lequel le Groupe Aptorum teste constamment plus de 2 600 médicaments à base de petites molécules approuvées, afin d'identifier des candidats pouvant être reconvertis en traitement contre certaines maladies orphelines ou aux besoins médicaux non satisfaits. L'objectif stratégique général est de réduire significativement le calendrier et les coûts de R&D pour fournir efficacement des candidats médicaments reconvertis brevetables à des fins d'essais cliniques, et de procéder éventuellement à leur commercialisation.

À propos d’Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) est une société pharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de nouveaux produits thérapeutiques destinés à répondre à des besoins médicaux non satisfaits. Le pipeline actuel du Groupe Aptorum inclut des indications thérapeutiques dans les domaines des maladies orphelines, des maladies infectieuses, des maladies métaboliques et d’autres domaines thérapeutiques qui devraient faire l'objet de phases d'essais cliniques en 2020. Les comprimés bioactifs nutraceutiques du Groupe Aptorum, Dioscorea Opposita, un complément alimentaire de santé féminine pour la ménopause et la période qui la suit, sont actuellement commercialisés.

Pour en savoir plus à propos du Groupe Aptorum, veuillez visiter www.aptorumgroup.com.

Clause de non-responsabilité et déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse comprend des déclarations relatives à Aptorum Group Limited et à ses attentes, projets et perspectives futures, qui constituent des "déclarations prospectives" au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. A cette fin, toute déclaration figurant dans ce document qui ne constitue pas une déclaration basée sur des faits historiques peut être considérée comme une déclaration prospective. Dans certains cas, il est possible d'identifier les déclarations prospectives par des termes tels "peut", "devrait", "s'attend à", "envisage", "anticipe", "pourrait", "a l'intention de", "cible", "prévoit", "projette de", "croit", "estime", "prédit", "potentiel" ou "continue", ou leur contraire, ou d'autres expressions similaires. Le Groupe Aptorum a basé ces déclarations prospectives, qui incluent des déclarations relatives à des échéances prévues pour la soumission des demandes et les essais, essentiellement en raison de ses attentes et projections actuelles concernant des tendances et événements futurs qui, selon la société, sont susceptibles d'exercer un impact sur son activité, sa situation financière et les résultats de ses opérations. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et sont sujettes à des risques, des incertitudes et des hypothèses y compris, mais sans s'y limiter, les risques liés aux changements annoncés dans la direction et l'organisation, la rétention et la disponibilité du personnel clé, la capacité de la société à étendre sa gamme d'assortiments de produits en proposant des produits additionnels dans des catégories de consommateurs supplémentaires, les résultats de ses activités, les stratégies de croissance prévues de l'entreprise, les tendances et défis prévus de son activité, ses attentes en matière de chaîne d'approvisionnement et la stabilité de celle-ci, ainsi que les risques détaillés sur le Formulaire 20-F du Groupe Aptorum et dans d'autres dépôts pouvant être réalisés à l'avenir auprès de la SEC par le Groupe Aptorum. En conséquence, les prévisions figurant dans de telles déclarations prospectives sont sujettes à modifications. Le Groupe Aptorum n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

