Aptorum : démarre la commercialisation de comprimés nutraceutiques bioactifs à base de dioscorea opposita et a signé un accord de distribution et de vente à Hong Kong

Aptorum Group Limited (“Aptorum Group”), une société pharmaceutique axée sur le développement de nouveaux produits thérapeutiques visant à répondre à des besoins médicaux mondiaux non satisfaits, annonce la commercialisation de son complément alimentaire pour les femmes ménopausées et éprouvant des symptômes associés à la ménopause. Le complément est fabriqué avec l’ingrédient bioactif extrait de la poudre d’igname de Chine contenant du “DOI”, qui est l’approche non hormonale d’Aptorum Group visant à tenir compte de certaines tendances et préoccupations croissantes des consommateurs en matière de nutrition. On estime que 1,2 milliard de femmes dans le monde seront ménopausées ou post-ménopausées d’ici 20301. Le marché mondial des compléments alimentaires féminins pour les symptômes ménopausiques devrait dépasser les 50 milliards USD d’ici 2025, avec un taux de taux de croissance annuel composé de 16,4 % (2016-2025)2. Dans un premier temps, le complément sera commercialisé et vendu à Hong Kong ; la société cherche à obtenir des autorisations réglementaires pour commercialiser le produit dans d’autres grandes juridictions.

Dans le cadre de la commercialisation, Aptorum Group, par l’entremise de sa filiale en propriété exclusive Nativus Life Sciences Limited, a conclu un accord de distribution régional avec Multipak Limited, un groupe basé à Hong Kong qui exploite des marques bien connues, dont le thé en sachet Luk Yu® et d’autres produits de santé.

Via Multipak, Aptorum Group sera en mesure d’accroître l'accessibilité du produit à un important bassin de consommateurs dans la région. Les comprimés nutraceutiques bioactifs à base de dioscorea opposita d’Aptorum Group, dont la production a débuté au Canada, seront prochainement commercialisés sous la marque NativusWellTM.

Les comprimés NativusWellTM de Nativus sont des compléments naturels et non hormonaux contenant du DOI. La poudre d’igname avec DOI utilise une approche non hormonale visant à renforcer le bien-être général des femmes ménopausées. Des études scientifiques menées par des tiers indiquent que le DOI, l’ingrédient bioactif naturellement présent dans l’igname de Chine, semble stimuler la biosynthèse de l'œstradiol, induire la sécrétion d’œstradiol et de progestérone et accroître la densité osseuse, permettant ainsi potentiellement de contrecarrer la progression de l’ostéoporose3, l’un des symptômes courants associés à la ménopause4.

À propos d’Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM) est une société pharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de nouveaux produits thérapeutiques destinés à répondre à des besoins médicaux non satisfaits. Le Groupe Aptorum poursuit des projets thérapeutiques dans les domaines des maladies orphelines, des maladies infectieuses, des maladies métaboliques et d’autres domaines thérapeutiques.

Pour de plus amples informations au sujet d’Aptorum Group, veuillez consulter www.aptorumgroup.com.

Clause de non-responsabilité et déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse comprend des déclarations relatives à Aptorum Group Limited et à ses attentes, projets et perspectives futures, qui constituent des "déclarations prospectives" selon le sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. A cette fin, toute déclaration figurant dans ce document qui ne constitue pas une déclaration basée sur des faits historiques peut être considérée comme une déclaration prospective. Dans certains cas, il est possible d'identifier les déclarations prospectives par des termes tels "peut", "devrait", "s'attend à", "envisage", "anticipe", "pourrait", "a l'intention de", "cible", "prévoit", "projette de", "croit", "estime", "prédit", "potentiel" ou "continue", ou leur contraire, ou d'autres expressions similaires. Le Groupe Aptorum a basé ces déclarations prospectives, qui incluent des déclarations relatives à des échéances prévues pour la soumission des demandes et les essais, essentiellement en raison de ses attentes et projections actuelles concernant des tendances et événements futurs qui, selon la société, sont susceptibles d'exercer un impact sur son activité, sa situation financière et les résultats de ses opérations. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et sont sujettes à des risques, des incertitudes et des hypothèses y compris, mais sans s'y limiter, les risques liés aux changements annoncés dans la direction et l'organisation, la rétention et la disponibilité du personnel clé, la capacité de la société à étendre sa gamme d'assortiments de produits en proposant des produits additionnels dans des catégories de consommateurs supplémentaires, les résultats de ses activités, les stratégies de croissance prévues de l'entreprise, les tendances et défis prévus de son activité, ses attentes en matière de chaîne d'approvisionnement et la stabilité de celle-ci, ainsi que les risques détaillés sur le Formulaire 20-F du Groupe Aptorum et dans d'autres dépôts pouvant être réalisés à l'avenir auprès de la SEC par le Groupe Aptorum. En conséquence, les prévisions figurant dans de telles déclarations prospectives sont sujettes à modifications. Le Groupe Aptorum n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

