Aptorum : Le Groupe Aptorum entame des études destinées à présenter une demande d'homologation pour sa petite molécule candidate ALS-4, pour le traitement d'infections causées par le staphylocoque doré, dont le SARM

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) (le "Groupe Aptorum"), une société pharmaceutique axée sur le développement de nouveaux traitements visant à répondre à des besoins médicaux mondiaux encore non-satisfaits, annonce avoir lancé des études d'approbation de drogue nouvelle (IND) pour ALS-4, une petite molécule médicamenteuse candidate indiquée pour le traitement d'infections causées par le staphylocoque doré (ou "S. aureus"), dont le Staphylocoque doré méthicillinorésistant (SARM, mieux connu sous le nom de "superbactéries") basé sur une nouvelle approche de l'anti-virulence.

La molécule candidate ALS-4 progresse bien et la première série d'études de toxicologie conformes aux directives de BPL a été réalisée par un organisme de recherche contractuelle (ORC) nord-américain désigné. La ALS-4 ne s'est notamment pas révélée mutagène au cours des tests d'Ames in vitro. Le développement de la molécule est en cours et la société envisage de soumettre la demande d'homologation correspondante au premier semestre 2020. Une étude clinique hybride de phase 1 est actuellement prévue en Amérique du Nord, impliquant à la fois des volontaires sains et des patients, qui vise l'obtention d'un premier relevé d'efficacité.

Le S. aureus est une bactérie principalement responsable des infections liées au sang, aux poumons, à la peau, aux os et à un appareil, ainsi que des maladies associées à des toxines.1 Il est estimé que les patients atteints de bactériémie à Staphylococcus aureus présentent un taux moyen de mortalité de 30%2 et que cette infection est responsable d'un nombre plus élevé de décès que le SIDA, la tuberculose et l'hépatite virale combinés3. Le staphylocoque doré méthicillinorésistant (SDMR) et le Staphylocoque aureus intermédiaire et résistant à la vancomycine (SAIV) ont également été classés, par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), comme pathogènes à priorité élevée pour la recherche et le développement 4.

À propos de la molécule ALS-4

La molécule ALS-4 est une petite molécule-candidate médicament considérée comme inhibant la deshydrosqualene désaturase du staphylocoque doré (dont le SARM), impliquée dans la génération de staphyloxanthine, un "pigment doré" fréquemment visible recouvrant les bactéries. Cette molécule est principalement responsable de la résistance des bactéries aux attaques des espèces réactives oxygénées (ROS) déployées par les cellules phagocytaires et les neutrophiles5. Dans ce contexte, l'ALS-4 n'a pas d'action bactéricide et en inhibant la production de staphyloxanthine, le staphylocoque doré devient fortement sensible à la clairance immunitaire de l'hôte. L'ALS déploie une approche nouvelle du traitement de l'infection bactérienne, qui diffère sensiblement de celle, bactéricide, de la majorité des antibiotiques qui doivent désormais faire face à l'accroissement de la résistance aux médicaments.

À propos d’Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) est une société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation d'un large éventail de technologiques thérapeutiques et diagnostiques répondant à des besoins médicaux. La société entreprend des projets thérapeutiques et diagnostiques en neurologie, maladies infectieuses, gastro-entérologie, oncologie et autres domaines pathologiques.

Pour de plus amples informations à propos du Groupe Aptorum, veuillez visiter www.aptorumgroup.com.

Clause de non-responsabilité et déclarations prospectives

