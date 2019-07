Aptorum : Smart Pharma, filiale d'Aptorum Group, annonce l'introduction en bourse du token Smart Pharma (SMPT) sur IDAX et LATOKEN

Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM), filiale de Smart Pharmaceutical, est heureuse d'annoncer que le token Smart Pharma ("SMPT token"), sera négociable sur IDAX (https://www.idax.pro/) et LATOKEN (https://latoken.com/). IDAX et LAToken sont deux plateformes d'échange de devises cryptographiques mondiales de premier plan. Le token SMPT commencera à être négocié sur IDAX le ou vers le 10 juillet 2019, et peu après sur LAToken.

Le token SMPT est un token conforme à la norme de sécurité ERC-1404 avec conformité ERC-20 et ERC233 sur la chaîne de blocs Ethereum. SMPT accorde des droits symboliques sur une partie des redevances provenant de la commercialisation éventuelle des droits de propriété intellectuelle des candidats-médicaments qui seront découverts dans le cadre de notre plateforme Smart-ACTTM. La plateforme

Smart-ACTTM est une plateforme de découverte de médicaments réorientés et nouveaux, lancée par le groupe Smart Pharma, qui vise à révolutionner la découverte, la réorientation et le repositionnement de médicaments. Dans les développements à venir, Smart Pharma Group inclura l'intégration de la technologie de la chaîne de blocs dans les processus de développement et de découverte de médicaments, d'abord par l'adoption du token SMPT comme premier pas. Nous croyons que la technologie de la chaîne de blocs augmentera considérablement la transparence des données et permettra aux participants du monde entier de partager la puissance distribuée pour codévelopper et faire évoluer notre prochaine technologie de plateforme Smart-ACTTM.

Smart Pharma Group reconnaît que la technologie basée sur la chaîne de blocs continuera à jouer un rôle important dans le développement pharmaceutique et a également la capacité d'encourager les écosystèmes communautaires de personnes passionnées et partageant les mêmes idées en révolutionnant l'industrie de la découverte de médicaments qui voudraient faire partie intégrante du processus autour des projets.

Smart Pharma Community est géré conjointement avec Aenco Solutions Limited. Pour plus d'informations, nous vous invitons à participer aux discussions sur nos plateformes de médias sociaux, auxquelles vous pouvez accéder comme suit.

À propos de Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) est une société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation d'un large éventail de technologiques thérapeutiques et diagnostiques répondant à des besoins médicaux non satisfaits. Aptorum Group entreprend des projets thérapeutiques et diagnostiques en neurologie, maladies infectieuses, gastro-entérologie, oncologie et d'autres pathologies, ainsi que dans des domaines non thérapeutiques tels que la robotique chirurgicale et la gestion de sa clinique à Hong Kong, Talem Medical, avec l'objectif premier de traiter les maladies chroniques liées aux modes de vie sédentaires modernes et au vieillissement de la population.

Pour plus d'informations concernant Aptorum Group, rendez-vous sur www.aptorumgroup.com.

À propos de Smart Pharma Group

Smart Pharma Group comprend Smart Pharmaceutical Limited Partnership, une société en commandite enregistrée aux Seychelles, et son commandité, SMTPH Limited, une société commerciale internationale constituée en vertu des lois des Seychelles. SMTPH Limited et ses filiales sont indirectement détenues à 100 % par Aptorum Group Limited.

Avis de non-responsabilité et déclarations prospectives

Les tokens SMPT ne sont actuellement pas proposés à la vente aux citoyens, nationaux, résidents (fiscaux ou autres), détenteurs de la carte verte et/ou entreprises domiciliés dans les pays suivants : (a) les Etats-Unis d'Amérique ; (b) Singapour ; (c) Hong Kong (sauf pour les investisseurs professionnels) ; (d) la République populaire de Chine ; (e) Samoa, (f) les Seychelles, (g) les pays sanctionnés par l'OFAC et (h) toute autre juridiction qui interdit la possession, la diffusion ou la communication du Livre blanc.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations concernant Aptorum Group Limited et ses attentes, plans et perspectives futurs qui constituent des "déclarations prospectives" au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. À cette fin, tout énoncé contenu dans le présent document qui n'est pas un énoncé de faits historiques peut être considéré comme un énoncé prospectif. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes tels que "peut", "devrait", "s'attend à", "planifie", "anticipe", "pourrait", "a l'intention", "cible", "projets", "envisage", "croit", "estime", "prévoit", "potentiel" ou "continue", ou par la négative de ces termes ou autres expressions similaires. Le Groupe Aptorum a fondé ces déclarations prospectives en grande partie sur ses attentes et projections actuelles au sujet d'événements et de tendances futurs qui, selon lui, pourraient avoir une incidence sur ses activités, sa situation financière et ses résultats d'exploitation. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, notamment les risques liés aux changements annoncés à la direction et à l'organisation, au service continu et à la disponibilité du personnel clé, à sa capacité d'élargir sa gamme de produits en offrant des produits supplémentaires à d'autres segments de consommateurs, les stratégies de croissance prévues de la société, les tendances et les défis anticipés dans ses activités, ses attentes concernant sa chaîne d'approvisionnement et la stabilité de celle-ci, ainsi que les risques décrits plus en détail dans le formulaire 20-F d'Aptorum Group et dans les autres documents qu'Aptorum Group pourrait déposer auprès de la SEC dans le futur. Le Groupe Aptorum n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, ni la vente de titres dans un territoire où l'offre, la sollicitation ou la vente serait illégale avant l'inscription ou l'admissibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel territoire.

Les investisseurs doivent se fier à leur propre évaluation d'Aptorum et de ses titres, y compris les mérites et les risques associés. Rien de ce qui est contenu dans le présent document n'est ou ne doit être considéré comme une promesse ou une représentation quant à la performance future d'Aptorum Group ou du groupe Smart Pharma.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

