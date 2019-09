Aptorum : annonce le développement d'un médicament candidat microbien ciblant l'obésité et d'un médicament candidat réorienté ciblant le neuroblastome

Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM) (" Aptorum Group "), société biopharmaceutique axée sur le développement de nouveaux traitements pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits à l'échelle mondiale, annonce le développement de deux médicaments candidats précliniques qui ciblent respectivement l'obésité et le neuroblastome.

À propos de CLS-1 : traitement de l'obésité par modulation de la signalisation chimique relative au microbiote intestinal

Dans le cadre de la plateforme de modulation de microbiote récemment annoncée et exploitée par Claves Life Sciences Limited, filiale en propriété exclusive d'Aptorum Group, nous avons commencé le développement préclinique de CLS-1, candidat macromoléculaire destiné au traitement de l'obésité. CLS-1 est en cours d'optimisation et devrait passer à l'étape de mise en œuvre de la phase IND en 2020.

La prévalence de l'obésité continue d'augmenter à l'échelle mondiale ; cependant, il n'existe actuellement aucun traitement optimal pour cette pathologie1. Pour la majorité des patients obèses, les thérapies médicales conventionnelles (régime alimentaire, exercice, orientation comportementale) ont souvent un taux d'échec élevé sur le long terme2. Nous croyons que la pharmacothérapie actuelle a une efficacité limitée et qu'elle est associée à d'importants problèmes d'innocuité, ce qui créera des débouchés incommensurables pour CLS-1.

La signalisation chimique du microbiote intestinal est connue pour être l'une des principales causes de l'obésité1. CLS-1 est une macromolécule non absorbable administrée par voie orale qui module le métabolite excrété par le microbiote intestinal avec une grande affinité et spécificité. De cette façon, nous croyons que l'absorption de ce métabolite particulier, qui est lié à l'obésité, peut être inhibée.

Aptorum Group poursuit également deux autres indications basées sur la modulation de la signalisation chimique à base de microbiote impliquant la technologie des grosses molécules ci-dessus, que nous pensons être très évolutive et nous espérons faire d'autres annonces concernant nos efforts en temps voulu.

À propos de SACT-1 : Médicaments candidats réorientés pour le traitement du neuroblastome

Dans le cadre de la plateforme de découverte de médicaments computationnels Smart-ACTTM récemment annoncée et exploitée par notre filiale en propriété exclusive Smart Pharma Group, Aptorum Group a terminé le criblage informatique d'environ 1 615 médicaments commercialisés contre trois protéines cibles thérapeutiques afin de s'attaquer au mauvais pronostic potentiel du neuroblastome, c'est-à-dire un type rare de cancer qui apparaît dans certains tissus nerveux, le plus fréquemment dans les glandes surrénales, la moelle épinière, le thorax, l'abdomen et le cou, en particulier chez les enfants3. Pour le groupe à haut risque, le taux de survie à 5 ans de cette maladie est d'environ 40-50% comme l'a observé l'American Cancer Society.4 Aptorum Group a identifié un ensemble de candidats réorientés et a procédé à leur évaluation dans des modèles cellulaires et animaux afin de valider l'utilisation des candidats pour cette nouvelle indication et leur efficacité potentielle.

Aptorum Group poursuit également deux autres indications dans le cadre de la plateforme de découverte de médicaments Smart-ACTTM et espère être en mesure de faire d'autres annonces concernant cette recherche en temps opportun.

À propos d’Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM) est une société pharmaceutique qui se consacre au développement et à la commercialisation de nouveaux traitements pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits. Aptorum Group poursuit des projets thérapeutiques dans les domaines de la neurologie, des maladies infectieuses, de la gastro-entérologie, de l'oncologie et d'autres maladies.

Pour plus d'informations sur Aptorum Group, veuillez consulter le site suivant www.aptorumgroup.com.

À propos de Claves Life Sciences Limited

Claves Life Sciences Limited est une filiale thérapeutique en propriété exclusive d'Aptorum Group Limited. Claves se concentre sur le développement clinique de candidats thérapeutiques dans le domaine de la gastro-entérologie. Les candidats potentiels à l'étude et potentiellement développés se focalisent sur la modulation des métabolites dérivés du microbiote intestinal, pour la prévention ou le traitement des maladies. Claves explore également une plateforme de modulation du microbiote intestinal qui peut générer de nouveaux candidats personnalisés capables d'affiner les niveaux de métabolites de l'intestin et de traiter potentiellement un large éventail de pathologies.

À propos de Smart Pharma Group

Le groupe Smart Pharma comprend Smart Pharmaceutical Limited Partnership, SMTPH Limited et ses filiales. Le groupe Smart Pharma est la propriété exclusive d'Aptorum Group Limited. Smart Pharma Group se concentre sur la réutilisation systématique des médicaments approuvés existants pour le traitement d'un large éventail de maladies orphelines. Smart Pharma Group effectue à la fois des criblages informatisés et des validations précliniques pour faire progresser le développement de ses candidats réorientés.

Pour plus d'informations sur Smart Pharma Group, veuillez visiter le site www.smtph.com.

Avis de non-responsabilité et déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations concernant Aptorum Group Limited et ses attentes, plans et perspectives futurs qui constituent des " déclarations prospectives " au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. À cette fin, tout énoncé contenu dans le présent document qui n'est pas un énoncé de faits historiques peut être considéré comme un énoncé prospectif. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes tels que " peut ", " devrait ", " s'attend à ", " planifie ", " anticipe ", " pourrait ", " a l'intention ", " cible ", " projette ", " envisage ", " croit ", " estime ", " prévoit ", " potentiel " ou " continue ", ou par la négative de ces termes ou autres expressions similaires. Le Groupe Aptorum a fondé ces déclarations prospectives, qui comprennent des déclarations concernant les délais prévus pour la soumission des demandes et les procès, en grande partie sur ses attentes et projections actuelles concernant les événements et tendances futurs qui, selon lui, pourraient affecter ses activités, sa situation financière et ses résultats opérationnels. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, notamment les risques liés aux changements annoncés à la direction et à l'organisation, au service continu et à la disponibilité du personnel clé, à sa capacité d'élargir sa gamme de produits en offrant des produits supplémentaires à d'autres segments de consommateurs, les résultats de développement, les stratégies de croissance prévues de la société, les tendances et les défis anticipés dans ses activités, ses attentes concernant sa chaîne d'approvisionnement et la stabilité de celle-ci, ainsi que les risques décrits plus en détail dans le formulaire 20-F d'Aptorum Group et dans les autres documents qu'Aptorum Group pourrait déposer auprès de la SEC dans l'avenir. Par conséquent, les projections contenues dans ces énoncés prospectifs sont susceptibles d'être modifiées. Le Groupe Aptorum n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

