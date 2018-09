Aquila : Résultats 1er semestre 2018

Avignon, le 27 septembre 2018

Résultats du 1ersemestre 2018

AQUILA, 1erréseau d'interventions sur alarme en France, publie son résultat semestriel pour l'exercice 2018(chiffres audités)

En K€ 1er semestre 2018 1er semestre 2017 Variation 18/17 Chiffre d'affaires 10 541 8 955 17,71% Résultat d'exploitation 337 365 -7,67% Taux de marge d'exploitation 3,2% 4,1% Résultat net 228 305 -25,25%

Comme prévu et annoncé, la croissance est nettement de retour avec un chiffre d'affaire du premier semestre en hausse de près de 18%. Cette tendance se confirmera solidement au cours des mois qui viennent puisque les intégrations progressives des marchés conquis vont se poursuivre et sans doute s'accélérer.

Le résultat d'exploitation est en léger repli et le résultat net, bien que toujours très positif, est en baisse par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. Notre forte croissance nécessitant un palier d'ajustements est à l'origine de ce décalage de résultat totalement anticipé.

L'activité est très soutenue mais maitrisée. Nous sommes sereins et optimistes pour les mois à venir.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du troisième trimestre le 22 novembre 2018

AQUILA est né en 1993 sur un concept original et unique de mise en commun de compétences et de moyens autour d'une plateforme mutualisée menant au lancement du premier réseau national d'indépendants d'assistance et d'intervention sur alarme. Aujourd'hui, le réseau national d'AQUILA regroupe près de 300 entreprises partenaires spécialisées dans l'intervention sur alarme, le gardiennage et la surveillance, couvrant 94 % de la population ce qui positionne la société dans le peloton de tête du marché de l'intervention sur alarme. Fort de son succès d'entreprise « urgentiste », AQUILA détient à ce jour plus de 500 000 abonnés.

AQUILA est coté sur Alternext depuis 21 juin 2006 (code FR0010340711, code MNEMO : ALAQU).

