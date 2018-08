Arbonia : Résultats du premier semestre 2018

Communiqué de presse

Résultats du premier semestre 2018

Croissance organique favorable avec évolution stable de la rentabilité

Arbon, le 14 août 2018-En valeurcorrigée des secteurs d'activités Prestations de service indus-trielles et Systèmes de profilés cédés au second semestre 2017, le groupe Arbonia a connu une crois-sance de CHF 87 millions, soit 15,6%, avec un chiffre d'affaires deCHF 645,6 millions.L'EBITDA est passé de CHF 34,5millions l'année précédente à CHF 44,2 millions au premier semestre 2018. Horsfacteurs exceptionnels, l'EBITDA est passé deCHF 35,7 millions à CHF 40,5millions. Quant à l'EBIT, ilest passé à CHF 12,1 millions au premier semestre 2018, contre CHF 6,9millions l'année précédente.Hors facteurs exceptionnels, l'EBIT est passé deCHF 7,5 millions à CHF 8,4 millions. Le résultat du Groupeaprès impôts des secteurs d'activité conservés s'élève à CHF 6,7 millions, contre

CHF 0,5million l'année précédente. Mi-2018, Arbonia est en bonne voie pour atteindre les objectifsfinanciers qu'elle s'est fixés.

L'évolution de l'endettement net a été marquée avant tout par le financement de l'acquisition du groupe Vascoainsi que par la poursuite des investissements réalisés. Cet endettement est passé de CHF 43,3 millions au 31 décembre 2017 à CHF 137,3 millions au 30 juin 2018. En conséquence, le ratio de fonds propres a chuté de 60,9% à 57,0% depuis la fin de l'année 2017, mais, avec une valeur absolue de CHF 868,6 millions, il a légèrement augmenté.

Situation générale sur le marché

Au premier semestre 2018, l'Allemagne était à nouveau le plus grand marché d'Arbonia, suivie de la Suisse, de la Pologne ainsi que de l'Italie et de la France. L'entreprise a réalisé au total 82% de son chiffre d'affaires surces marchés pendant la période considérée.

Suite à l'augmentation progressive des taux d'intérêts par la Réserve fédérale américaine, la Banque centraleeuropéenne a elle aussiannoncé la fin de l'acquisition d'obligations dans la zone euro. L'augmentation descoûts des matières premières, en particulier du pétrole brut, représente désormais un risque pour la croissanceéconomique et pour l'évolution du marché. Les charges supplémentaires des entreprises découlent en outre del'augmentation des salaires, en particulier dans les pays abritant les usines européennes d'Arbonia. Dans l'ensemble, un environnement économique de plus en plus incertain se profile en raison des instabilités politiques et des conflits commerciaux qui s'enveniment.

En Allemagne, la construction d'appartements neufs s'est maintenue à un niveau élevé. Par rapport à l'annéedernière, la conjoncture a quelque peu perdu de son élan en raison des conditions cadresde l'économiemondiale, de l'augmentation des prix et des difficultés du côté des artisans et des terrains à bâtir. Le marché suisse maintient son niveau, mais l'activité de construction gagnerait à être consolidée. Le marché polonais aconnu une évolution positive, même si une pénurie de main-d'œuvre qualifiée se fait sentir à moyen terme. Ce risque vaut également pour les pays d'Europe de l'Est à expansion conjoncturelle comme la Slovaquie et laRépublique tchèque. En Italie, une instabilité politique au début du premier semestre 2018 a entraîné un retard des investissements. En France, le début des travaux a eu lieu dans les cinq premiers mois de 2018 et les perspectives pour la construction de nouveaux appartements privés se sont obscurcies.

Stratégies et évolutions des divisions

Ladivision CVCa été créée au 1erjanvier 2018 par la fusion de deux unités d'affaires à la suite du détache-ment de l'unité d'affaires Sanitaires de l'ancienne division Technique du bâtiment. Cette nouvelle division af-fiche donc pour la première fois ses propres indicateurs pour la période considérée. Son chiffre d'affaires net,de CHF 224,5millions au premier semestre 2018, s'élevait 20,2% au-dessus de la valeur correspondante del'année précédente, deCHF 186,9 millions. En valeur corrigée des effets de change et des acquisitions, la croissance est de 8,1%. L'EBITDA est passé deCHF 17,5millions l'année précédente à CHF 21,8 millions.Quant à l'EBIT, il est passé deCHF 10,9 millions à CHF 12,2 millions.

Cela a permis de compenser la hausse des coûts de matériel, en particulier pour la tôle et le cuivre, par desaugmentations de prix. En outre, le vaste programme d'investissement visant à réduire les coûts et augmenter la productivité sur le site de Plattling (D) a également eu des répercussions positives sur l'évolution des affaires.

Le nouveau site de production de radiateurs panneaux dans la ville russe de Stoupino (agglomération de Moscou) est prêt à être intégré par le parc de machines au deuxième semestre 2018, ce qui permettra de fabriquer les premiers radiateurs pour le marché russe au deuxième trimestre 2019, comme prévu. L'experte enventilation et climatisation Sabiana a connu elle aussi une évolution très positive, malgré les turbulences poli-tiques et économiques, aussi bien sur son marché en Italie que sur d'autres marchés d'exportation.

L'intégration du groupe Vasco, acquis en mai, dans la division CVC, se déroule comme prévu. Les marchés lea-ders de Vasco établis dans les pays du Benelux feront désormais leur entrée autonome sur le marché. En outre, les marchés du groupe Vasco, en majeure partie complémentaires aux marchés de vente existants au sein de la division CVC, constituent, après leur intégration réussie, un potentiel de croissance attractif tant en matière dechiffre d'affaires que de revenus. Les indicateurs actuels du groupe Vasco évoluent dans la fourchette prévue.

Ladivision Sanitaires, également créée au 1erjanvier 2018 à partir d'une unité d'affaires de l'ancienne divisi-on Technique du bâtiment, a atteint au premier semestre 2018 un chiffre d'affaires deCHF 74,2 millions, cont-re CHF 72,2millions l'année précédente. En valeur corrigée des effets de change, on observe néanmoins unrecul de 3,7% du chiffre d'affaires. L'EBITDA a chuté, passant deCHF 6,3 millions (CHF 7,5 millions hors fac-teurs exceptionnels) l'année dernière à CHF 5,8millions. L'EBIT est quant à lui passé deCHF 4,3 millions (CHF 5,5 millions hors facteurs exceptionnels) à CHF 3,7 millions.

Ce recul, qui concerne les marchés de ventes allemand et surtout français, est dû à plusieurs facteurs. D'une part, le manque d'installateurs sanitaires et chauffagistes a eu des répercussions négatives en Allemagne. D'autre part, l'acquisition de Koralle a entraîné certains effets de fusion, qui se font désormais sentir avec un an de décalage. Quant à la situation insatisfaisante en France, elle est due à un déclin notable de la consommation sur le marché, favorisant les marques plus économiques du commerce. Cette évolution a entraîné une baisse des chiffresd'affaires avec le partenaire de distribution en France. Le chiffre d'affaires en Suisse reste quant à lui satisfaisant.

Des mesures ont été prises au premier semestre 2018 pour renforcer la rentabilité de l'entreprise, mais elles ne porteront réellement leurs fruits qu'au cours de l'année 2019. Ledéménagement de la production des produitsKoralle de Vlotho (D) au site existant de Plattling (D) a favorisé la poursuite de l'adaptation et de l'harmonisation des processus. D'ici à la fin de l'année 2018, l'objectif d'efficacité de la production devraitdonc être atteint.

Ladivision Fenêtresa pu observer une évolution favorabledu chiffre d'affaires sur tous les marchés de base.Actuellement, la priorité de la division est le lancement de la production dans le centre de compétences pour boisde Langenwetzendorf (D), qui devra multiplier les quantités de production de l'année dernière. Ce site devraitprendre la relève de l'usine d'Altstätten (CH) en 2019. Actuellement, cet état pèse considérablement sur la renta-bilité de la division, avec environ CHF 4,0millions. Malgré la situation difficile sur le marché du travail, l'effectif apu être doublé entre-temps grâce à un recrutement intensif de personnel spécialisé. En outre, la productivité sur le site a été nettement amélioréegrâce à la mise en place d'un ensemble complet de mesures ces derniers mois.

Les résultats sont toutefois nuancés: l'EBITDA de la division a bénéficié d'une influence positive des sociétésDobroplast en Pologne, Slovaktual en Slovaquie et EgoKiefer en Suisse. Néanmoins, les charges de lancement de la production de Wertbau et le maintien de la production à Altstätten (CH) qui en résulte ont nettementpesé sur les résultats de la division pendant la période considérée. A cela se sont ajoutées, par rapport à l'annéeprécédente, les influences du cours de change en Suisse, qui ont contribué à troubler le résultat.

Au premier semestre 2018, le chiffre d'affaires a augmenté de 16,6%, avec CHF 165,7 millions, contre CHF 142,2millions l'année précédente. L'EBITDA est passé à CHF 1,6 million, contre CHF 0,2million l'année précédente. Hors facteurs exceptionnels, cependant, l'EBITDA a chuté, deCHF-0,4million l'année dernière à CHF-2,5millions. Cette baisse est majoritairement due à l'effet de taux de change EUR/CHF. L'EBIT a égale-ment baissé, passant de CHF-6,5millions l'année dernière à CHF-7,3 millions. Hors facteurs exceptionnels, il se baisse à CHF-11,5 millions (contre CHF-7,1millions l'année dernière).

Ladivision Portesa enregistré au premier semestre 2018 une évolution très satisfaisante. Le chiffre d'affaires et l'EBITDA ont nettement augmenté par rapport à l'année dernière. Au premier semestre 2018, le chiffre d'affaires a pu passer deCHF 157,3millions l'année précédente à CHF 181,1 millions. En valeur corrigée deseffets de change, la croissance s'est élevée à 7,7%. L'EBITDA a augmenté par rapport à l'année dernière, pas-sant de CHF 17,2 millions à CHF 20,1millions. Hors facteurs exceptionnels, il s'élève même à CHF 20,6 millions pour la période concernée. L'EBIT a lui aussi augmenté, passant deCHF 5,9millions l'année dernière à

CHF 9,7millions. Hors facteurs exceptionnels, il s'élève à CHF 10,1 millions pour la période considérée.

Les bons résultats de la division Portes sont dus en particulier à l'intégration réussie des sociétés de fabricationde portes Prüm, Garant et Invado, acquises avec le groupe Looser fin 2016. Ces acquisitions ont permis à Ar-bonia d'atteindre une nouvelle taille et une position stratégique en tant que fournisseur européen leader deportes d'intérieur. Une forte empreinte de la production et l'extension optimale de la gamme de produits des quatre marchés Prüm, Garant, Invado et RWD Schlatter constituent d'autres facteurs décisifs de réussite. Ainsi,le commerce spécialisé de portes fonctionnelles de RWD Schlatter et de portes standard de Prüm a fortement contribué à renforcer les activités en Suisse.

En raison de l'offre favorable et de l'entrée de commandes toujours très prometteuse, les deux usines d'Allemagne ainsique celle de Pologne travaillent à la limite de leurs capacités. En conséquence, Arbonia inves-tit actuellement de manière intensive sur ces trois sites. En Suisse, la forte hausse des prix d'achat a entraîné unaccroissement de la pression sur les marges,qui s'est répercuté sur les marges de RWD Schlatter et a rendu nécessaire des augmentations de prix. Ces augmentations ont d'abord connu une réaction frileuse du marché, avant d'être acceptées dans un contexte plus large. Les mesures d'accroissement de l'efficacité ont en outre amené des résultats positifs.

Perspectives

Pour le deuxième semestre 2018, le groupe Arbonia s'attend à un ralentissement de l'évolution favorable du chiff-re d'affaires et du rendement observée au premier semestre, en raison de l'environnement économique mondialincertain (les prévisions conjoncturelles pour nos principaux marchés sont plus modérées qu'en début d'année). L'évolution de la division Fenêtres est de surcroît freinée par les retards sur le site d'Allemagne de l'est et par lahausse de l'euro. La division Sanitaires continue de progresser dans un environnement de marché difficile.

Arbonia s'en tient toutefois aux directives pour l'ensemble de l'année 2018: elle envisage une croissance orga-nique de 3% et un EBITDA d'aumoins CHF 110 millions.

Pour l'année 2019, Arbonia prévoit une croissance organique du chiffre d'affaires de 3 à 5% et un EBITDAd'un ordre de grandeur deCHF 125millions. A partir de 2019, l'entreprise compte générer un flux de trésore-rie substantiel etrenouer avec le versement de dividendes calculés sur l'année 2018.

Contact

Alexander von Witzleben

Fabienne Zürcher

Président du Conseil d'administration et CEO

Directrice Corporate Communications T +41 71 447 45 54fabienne.zuercher@arbonia.com

Ce communiqué, le rapport semestriel 2018, une vue d'ensemble des indicateurs ainsi que d'autres informa-tions sur Arbonia sont disponibles sur notre site webwww.arbonia.com.

Ayant son siège social à Arbon, dans le canton de Thurgovie en Suisse,Arboniaest un groupe internationalspécialisé dans les équipements du bâtiment, coté à la SIX Swiss Exchange. La société est active à l'échellemondiale avec ses propres sociétés de distribution ainsi que ses représentations et partenaires dans plus de 70 pays. Les principaux sites de production se trouvent en Suisse, en Allemagne, en République tchèque, en Po-logne, en Slovaquie, en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas. Le groupe Arbonia emploie près de8'200collaborateurs.

Les divisions d'Arbonia œuvrent dans les secteurs suivants: technique de chauffage, de ventilation et de climati-sation, sanitaire, fenêtres ainsi que portes extérieures et intérieures.