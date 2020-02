Arbonia a vu sa rentabilité croître mais son bénéfice plonger en 2019

Zurich (awp) - L'équipementier du bâtiment thurgovien Arbonia a rempli son objectif en termes de rentabilité en 2019. En revanche, son bénéfice a été sabré de 20 millions de francs suisses, ce qui ne l'empêche pas de relever son dividende de deux centimes, à 0,22 franc.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 3,1% à 1,4 milliard, a fait savoir la société mardi. La croissance organique corrigée des effets de change et des acquisitions a atteint 2,0%.

L'Ebitda ajusté a lui crû de 17% sur un an à 134,8 millions de francs suisses et la marge afférente s'est située à 9,5% après 8,4%. L'excédent d'exploitation (Ebit) ajusté a gagné 9,5% à 52,3 millions. En revanche, le bénéfice net a chuté de plus d'un tiers à 26,2 millions de francs suisses. La fermeture de trois usines a coûté environ 10 millions de francs suisses, indique le communiqué.

L'Ebitda se situe au-delà du consensus AWP mais reste dans la fourchette élevée des prévisions. Le bénéfice net s'avère inférieur aux estimations les plus pessimistes.

Pour 2020, la direction table sur une croissance organique autour de 3% et une marge Ebitda autour de 10%, "malgré un environnement toujours difficile". A moyen terme, elle vise une marge Ebitda supérieure à 11% et une augmentation de 10% du dividende.

