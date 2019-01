Arbonia et KIWI développent la porte palière intelligente du logement «SmartDOOR»

Arbon, le 14 janvier 2019 - Avec une participation minoritaire dans la société berlinoise (D) PropTech KIWI.KI GmbH, Arbonia franchit une nouvelle étape importante dans la numérisation. La division Portes et le fournisseur du système d'accès numérique KIWI ont réuni leurs compétences et présentent, avec «SmartDOOR», pour la première fois une solution d'accès numérique intégrée pour les portes palières au salon BAU 2019 à Munich (D), le salon leader mondial de l'architecture, des matériaux et des systèmes.

«SmartDOOR» est une porte de la division Portes d'Arbonia, complétée de la technologie d'accès numérique de KIWI, invisible de l'extérieur. Ce système d'accès numérique permet aux sociétés immobilières de digitaliser la gestion de clés tout en offrant plus de confort à leurs locataires. Les gestionnaires et les propriétaires peuvent gérer les droits d'accès en ligne en temps réel et cela sans avoir à procéder à une remise des clés.



La technologie KIWI novatrice est disponible pour toutes les portes et entrées et fonctionne conjointement au système de fermeture à clé traditionnel.



La plupart des produits des marques PRÜM, GARANT et RWD Schlatter sera désormais disponible en version SmartDOOR, qui comprend différentes variantes d'exécution pour la rénovation et l'équipement supplémentaire ainsi que pour les travaux de réhabilitation et les nouvelles constructions.



«SmartDOOR» a déjà été installée une première fois avec succès : une grande société immobilière allemande a équipé 87 logements d'un immeuble d'appartements à Francfort-sur-le-Main (D) de «SmartDOORS».