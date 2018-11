Arbonia ferme une usine belge, 80 postes menacés

Zurich (awp) - L'équipementier du bâtiment Arbonia a annoncé mercredi la fermeture de l'usine Vasco de Zedelgem d'ici novembre 2019. Cette mesure pourrait entraîner la suppression d'environ 80 postes. Arbonia prévoit de délocaliser la production de ce site fermé vers Plattling en Allemagne et Tubbergen aux Pays-Bas, précise le groupe.

L'entreprise vise ainsi à "renforcer la compétitivité" de la division technique de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), et en particulier la production de radiateurs panneaux. Cette restructuration n'affectera pas le marché de cette unité et les marques telles que Kermi, Arbonia, Sabiana, Prolux, Tecna, Vasco, Superia et Brugman continueront à être distribuées, précise le communiqué.

lk/ol