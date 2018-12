Arbonia nomme Daniel Wüest au poste de Chief Financial Officer (CFO)

Arbon, le 3 décembre 2018 - Le conseil d'administration d'Arbonia AG nomme Daniel Wüest comme nouveau CFO et membre de la direction. Après une période initiale, il succédera, à l'assemblée générale du 12 avril 2019, à son prédécesseur Felix Bodmer, qui renoncera à son poste de CFO à sa propre demande après plus de 15 ans, à la tête de la division Corporate Finance.

Au cours de sa carrière de plus de 20 ans dans le domaine Investment et Corporate Banking aux entreprises chez UBS, Daniel Wüest, 48 ans, a acquis des connaissances approfondies dans de nombreux domaines, notamment Mergers and Acquisitions (M&A), le financement par actions et par emprunts ainsi que dans divers secteurs en Suisse et à l'étranger. Il a débuté sa carrière à Zurich en 1998 et a supervisé l'introduction en bourse d'une grande entreprise russe d'acier et de charbon au NYSE de 2003 à 2004. A partir de 2009, il a travaillé comme Managing Director au sein de l'Investment Banking Unit et a repris la fonction de directeur Mid-Market Advisory Switzerland en 2014. Daniel Wüest, de nationalité suisse, est titulaire d'une maîtrise en économie avec spécialisation en finance et banque de l'Université de Zurich.

Sous la direction de Daniel Wüest, UBS a agi à plusieurs reprises comme conseiller et banque mandatée dans le cadre de l'augmentation de capital d'Arbonia, la dernière fois en 2016 ainsi que comme conseiller M&A dans le cadre de l'acquisition du groupe Looser également en 2016. Daniel Wüest a déjà travaillé avec une partie de l'équipe de direction actuelle d'Arbonia et a également appris à connaître en détail l'entreprise depuis plusieurs années.

Le conseil d'administration d'Arbonia est convaincu d'avoir trouvé en Daniel Wüest un financier expérimenté riche d'un exceptionnel parcours professionnel.

Felix Bodmer a informé le conseil d'administration et la direction du groupe qu'il quittera ses fonctions de CFO du groupe Arbonia après plus de 15 années. Grâce à ses vastes connaissances, son expérience, son orientation vers les objectifs et ses actions réfléchies, il a largement contribué au développement constant de l'entreprise, même dans les situations difficiles. Il restera à la disposition du groupe pour des tâches spéciales, notamment l'achèvement de la restructuration de la fondation prévoyance. Le conseil d'administration et la direction du groupe remercient Felix Bodmer pour l'important engagement dont il a fait preuve en tant que CFO d'Arbonia.