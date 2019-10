Arbonia ouvre un site de production en Russie

Zurich (awp) - Arbonia a inauguré jeudi un nouveau site de production de radiateurs à panneaux d'acier à Stoupino, au sud de Moscou, en Russie. L'investissement a atteint 30 millions d'euros (environ 32,8 millions de francs suisses).

La nouvelle usine de 15'000 mètres carrés, dont les travaux ont débuté en 2017, aura une capacité de 300'000 pièces par an. Dans un second temps, la production atteindra 500'000 radiateurs.

Selon le technicien du bâtiment thurgovien, cette installation "jette les bases d'une croissance rentable en Europe de l'est et en particulier en Russie sur le marché du chauffage, afin de renforcer et étendre la position dominante" du groupe.

"Avec l'extension et la modernisation de nos sites à Plattling (Allemagne) et Stríbro (République tchèque), cette nouvelle usine nous donne des capacités supplémentaires pour approvisionner le marché russe et ses voisins, avec des temps de livraison plus compétitifs", a ajouté Ulrich Bornkessel, à la tête de la division HVAC, cité dans le communiqué.

L'usine devrait permettre la création d'environ 120 nouveaux emplois d'ici fin 2020.

ck/rp