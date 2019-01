Arbonia prend une participation minoritaire dans le berlinois Kiwi

Zurich (awp) - L'équipementier du bâtiment Arbonia a pris une participation minoritaire dans le spécialiste allemand de la sécurisation d'accès électronique Kiwi. Dans le cadre de leur partenariat, les deux entreprises présentent à l'occasion du salon "Bau 2019" qui s'ouvre ce lundi à Munich un nouveau modèle de porte palière.

Dénommée "Smartdoor", cette dernière intégrera la technologie - invisible de l'extérieur - développée par Kiwi, censée permettre la gestion numérique des clés aux sociétés immobilières, tout en offrant aux locataires "plus de confort", assure le groupe thurgovien lundi dans un communiqué.

Les détails financiers, ainsi que l'ampleur de la prise de participation n'ont pas été dévoilés. Sollicitée par AWP, l'entreprise a fait savoir qu'elle est détentrice depuis octobre 2018 d'environ 10% de son partenaire berlinois.

La technologie Kiwi est applicable sur toutes les portes et accès de logements et fonctionne conjointement avec un système de fermeture conventionnel avec clé. La plupart des produits des marques Prüm, Garant et RWD Schlatter seront à l'avenir disponible en tant que "Smartdoor".

Le système a déjà été installé avec succès dans un complexe de 87 appartements résidentiels à Francfort.

buc/al