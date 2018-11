Arbonia renforce la compétitivité de la division CVC par consolidation de la production pour radiateurs panneaux

Arbon, le 28 novembre 2018 - La division Technique de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) consolide son volume de production de radiateurs panneaux sur ses sites de production hautement automatisés pour centraliser le savoir-faire des centres de compétences et accroître encore sa compétitivité. L'objectif est d'augmenter l'utilisation des capacités et la productivité dans les autres usines et de concentrer davantage les compétences.

La division CVC prévoit de consolider les capacités de production du site de production Vasco belge de Zedelgem vers ses usines hautement automatisées de Plattling (D) et de Tubbergen (NL) d'ici fin novembre 2019 pour accroître encore sa compétitivité sur le segment des radiateurs traditionnels en concentrant les compétences et les volumes le long de la chaîne de valeur, de la R&D à la production et à la logistique.

La délocalisation prévue de la production et la fermeture de l'usine en résultant pourraient entraîner la suppression d'environ 80 postes sur le site de Zedelgem (BE). Pour mettre en œuvre cette mesure, des discussions seront menées avec les représentants du personnel concernés, notamment pour l'élaboration d'un plan social et la définition de possibilités de soutien efficaces pour les salariés concernés.

Cette délocalisation prévue de la capacité de production n'affectera ni ne modifiera le développement du marché de la division CVC. Elle sera toujours présente sur le marché avec les marques éprouvées Kermi, Arbonia, Sabiana, Prolux, Tecna, Vasco, Superia et Brugman. Les clients de Superia, en particulier, pourront continuer à bénéficier du portefeuille de produits attrayant de la meilleure qualité et les délais de livraison habituels, ce qui sera garanti par la mise en œuvre d'un projet logistique intégré avec une plateforme logistique centrale.