Assemblée générale d'Arbonia AG approuvant toutes les demandes

Arbon, le 12 avril 2019 - A l'occasion de l'assemblée générale qui s'est tenue ce jour, les actionnaires ont approuvé toutes les demandes du conseil d'administration. Entre autres points abordés, le rapport annuel, les comptes du groupe et annuels ainsi que les votes portant sur les rémunérations ont été approuvés et tous les membres du conseil d'administration ont été reconduits dans leurs fonctions. Les actionnaires ont également approuvé le paiement anticipé d'un dividende d'un montant de CHF 0,20 par action.

Au cours de la 32e assemblée générale ordinaire qui s'est tenue ce jour, les actionnaires d'Arbonia AG ont approuvé le rapport de gestion, les comptes annuels et les comptes du groupe pour l'année 2018 et ont donné quitus au conseil d'administration ainsi qu'à la direction pour l'exercice écoulé. Le vote consultatif portant sur le rapport de rémunération pour l'exercice 2018, ainsi que les votes rétroactifs portant sur la rémunération totale des membres du conseil d'administration, pour l'année civile 2018/2019, et les membres de la direction, pour l'exercice 2018, ont également été validés.

Les sept membres actuels du conseil d'administration, Alexander von Witzleben, Peter Barandun, Peter E. Bodmer, Heinz Haller, Markus Oppliger, Michael Pieper et Thomas Lozser, ont été reconduits dans leur fonction et ont été réélus pour une période supplémentaire d'un an. Alexander von Witzleben a été reconduit au poste de président. L'élection de Dr Carsten Voitgländer en tant que membre du conseil d'administration a également été approuvée.

Le renforcement constant de la base financière de ces dernières années a permis à Arbonia de proposer un dividende anticipé à ses actionnaires pour l'exercice 2018, et ce pour la première fois depuis l'exercice 2013. Ce point a été également accepté.