Chiffres d'affaires en hausse pour Arbonia en 2018 grâce aux acquisitions

Zurich (awp) - L'équipementier du bâtiment Arbonia a enregistré une progression à deux chiffres de ses ventes en 2018. Toutefois, la croissance se révèle plus modérée en excluant l'effet des acquisitions et de change.

Le groupe a vu son chiffre d'affaires net croître de 10,3% à 1,374 milliard de francs suisses en 2018. Ajusté des effets d'acquisition, la croissance est ramenée à 5,2% et à 2,5% ajustée des effets de devises, a précisé le technicien du bâtiment thurgovien mardi dans un communiqué.

Arbonia fait beaucoup moins bien que les attentes du consensus AWP (1,394 milliard) et s'inscrit même en dessous de la fourchette la plus basse.

Vers 10h28, l'action Arbonia perdait 3,4% à 11,80 francs suisses dans un indice SPI en hausse de 0,11%.

"La croissance d'Arbonia s'est nettement ralentie au second semestre 2018, note Bernd Pomrehn de chez Vontobel. Nous sommes préoccupés par la faiblesse de plusieurs indicateurs dans des marchés clés d'Arbonia, alors que la pression se fait sentir sur les coûts de personnel et que les dépenses logistiques restent élevées."

L'analyste relève que la direction confirme son objectif d'atteindre un Ebitda hors effets exceptionnels d'au moins 110 millions de francs suisses pour l'année fiscale 2018. "Nous nous attendons à des gains extraordinaires de 15 millions liés à la vente de propriétés industrielles à Arbon et Dietlikon."

Un marché suisse stable

Sur le marché suisse, le volume est resté stable, mais la politique de taux bas a entraîné, selon Arbonia, des déséquilibres sur le marché immobilier. La hausse du taux de vacance crée une pression accrue sur les loyers. Cette tendance rend aussi les rénovations énergétiques moins attractives, car elles augmenteraient la valeur de la propriété. Globalement, le risque est grand que le secteur de la construction résidentielle subisse une correction plus importante que prévue. En revanche, la croissance de l'immobilier de bureaux est en forme.

La principale division Technique du bâtiment a généré un chiffre d'affaires de 505,5 millions, en hausse de 23,8% grâce aux acquisitions du groupe belge Vasco et de Tecna. "L'intégration de Vasco continue de se dérouler comme prévu", selon le communiqué.

Les ventes de la division Sanitaire, en baisse de 1,3% à 144,8 millions de francs suisses, "ont été affectées par la forte concentration commerciale des marques Kermi et Koralle en Allemagne et des conditions de marché difficiles en France".

La division Fenêtres a vu ses revenus progresser de 4,4% à 366,3 millions, quand le segment Portes a fait encore mieux (+5.1% à 357,5 millions).

Le groupe indique souffrir du manque de main-d'oeuvre qualifiée, notamment en Allemagne. La Pologne, le plus grand marché de la société thurgovienne en Europe de l'Est, affiche une croissance "plaisante", même si là aussi des manques de main d'oeuvre formée se font de plus en plus sentir, tout comme en Slovaquie et en République tchèque où le technicien du bâtiment compte des sites de production.

Le rapport annuel 2018 détaillé sera publié le 26 février.

ck/al