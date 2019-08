Résultat semestriel 2019 | Nouvel accroissement du chiffre d'affaires et de la rentabilité

L'endettement net ajusté a augmenté par rapport à fin 2018 d'environ CHF 54 millions pour atteindre CHF 171 millions, hors effet IFRS 16 (CHF 225 millions, effet IFRS 16 d'environ CHF 54 millions). L'augmentation résulte d'une part des investissements réalisés pour la poursuite de l'expansion, ainsi que du paiement des dividendes. Les fonds propres ont légèrement diminué de CHF 18.6 millions par rapport à fin 2018, ramenant leur ratio de 58.7% à 54.5%.

Situation générale sur le marché

Au premier semestre 2019, la conjoncture mondiale a été marquée par les différends commerciaux entre la Chine et les Etats-Unis avec des sanctions renforcées, ainsi que par une montée du protectionnisme et des tensions dans le golfe Persique. Une dynamique ralentie en Europe et les incertitudes qui subsistent à l'égard du Brexit rendent encore plus probable un nouveau relâchement de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Dans un tel contexte, on peut supposer que le franc suisse restera fort face à l'euro. Dans ce secteur, il existe une difficulté constante: le manque de main-d'œuvre pour la production industrielle, mais en particulier d'ouvriers du bâtiment dans les pays d'Europe où se trouvent les marchés et les usines Arbonia. Le net ralentissement de l'industrie automobile a aussi des répercussions indirectes sur Arbonia: en Europe de l'Est, le groupe commence déjà à ressentir partiellement les effets des diverses fermetures de sites dans ce secteur. Du fait de la précarité des emplois, certains projets de construction sont repoussés, et des chantiers déjà commencés sont mis en pause.

En Allemagne, cela fait déjà quelque temps que le boom de la construction est entravé par la hausse des prix, le manque de main-d'œuvre et la pénurie de terrains constructibles disponibles. Et pourtant, la demande en nouveaux logements est toujours aussi importante. La construction d'habitations s'est fortement développée au cours du premier semestre 2019, malgré le recul de 2.8% des permis de construire en 2018. Toutefois, étant donné que de nombreux bâtiments anciens sont en attente des travaux de rénovation nécessaires, et que l'activité dans le secteur de la construction neuve se maintient, il faut s'attendre à un léger déplacement de l'activité du neuf vers la rénovation. Arbonia, qui propose un large éventail de solutions dans les deux domaines, trouve aussi son compte dans cette libération des ressources qui pourront être réinvesties plus largement dans le très important marché de la rénovation.

Sur le marché national suisse, bien que la construction de bâtiments d'habitation se maintienne à un haut niveau depuis plusieurs années, les commandes reçues et le nombre de permis de construire ont accusé une régression pour la période de référence. En raison des taux d'intérêt très faibles et de la situation difficile des investisseurs professionnels, l'immobilier reste plus attractif que d'autres types d'investissement, même si les risques ont augmenté et que les banques appliquent des conditions de financement plus strictes. Le nombre de logements à la location vacants en dehors des centres urbains a nettement augmenté. Le potentiel de croissance, lui, réside dans les autres types d'immeubles ainsi que dans le grand nombre de bâtiments anciens nécessitant des rénovations.

La Pologne compte encore parmi les économies nationales les plus dynamiques de l'Union européenne (UE). A moyen terme, sa croissance devrait ralentir légèrement en raison des évolutions démographiques et des pénuries de main-d'œuvre en résultant, mais aussi à cause de la productivité insuffisante du travail. Après une année record en 2018, le secteur polonais de la construction d'habitations a fait un bon début d'année 2019. La Slovaquie et la République tchèque font elles aussi partie des pays à la croissance la plus forte de l'UE, avec des difficultés comparables en termes de démographie, de pénurie de main-d'œuvre et de hausses des salaires, que la productivité n'arrive pas à suivre le rythme. Dans ces trois pays, les autorités font tout pour faciliter le recrutement de collaborateurs venus de pays extérieurs à l'UE. Sans compter qu'en Europe de l'Est, la demande d'espaces d'habitation est forte. Arbonia y est implantée avec des sites de production ultra-modernes, et considère ces pays comme d'importants marchés de vente existants et futurs.

Evolutions des divisions

La division CVC a enregistré un chiffre d'affaires net de CHF 274.6 millions (Vasco et Tecna compris) pour le premier semestre 2019, ce qui représente une augmentation de 22.3% par rapport à la même période de l'année précédente (CHF 224.5 millions). La progression hors acquisitions et variations de change était de 2.6%. L'EBITDA hors facteurs exceptionnels a progressé de CHF 21.8 millions (chiffre de l'année précédente) à CHF 24.6 millions. L'EBIT hors facteurs exceptionnels est passé de CHF 12.2 millions (chiffre de l'année précédente) à CHF 11.0 millions.

La division Sanitaire a enregistré un chiffre d'affaires de CHF 71.7 millions pour le 1er semestre 2019 (−3.3% par rapport à l'année précédente: CHF 74.2 millions). La progression hors variations de change a accusé un léger recul de 0.6%. L'EBITDA hors facteurs exceptionnels est à CHF 6.5 millions, soit une hausse de 11% par rapport à l'année précédente (CHF 5.8 millions). L'EBIT hors facteurs exceptionnels a légèrement augmenté, passant de CHF 3.7 millions pour l'année précédente à CHF 3.8 millions.

Avec un chiffre d'affaires de CHF 159.3 millions, la division Fenêtres marque, au cours du premier semestre 2019, un recul de 3.9% par rapport à la période de référence de l'année dernière (CHF 165.7 millions). La progression du chiffre d'affaires hors variations de change est tombée en négatif, avec un recul de −2.1%. L'EBITDA hors facteurs exceptionnels a toutefois progressé pour atteindre CHF 4.3 millions (contre CHF −2.5 millions l'année précédente) et l'EBIT hors facteurs exceptionnels a augmenté à CHF -7.5 millions (contre CHF -11.5 millions l'année précédente).

La division Portes, quant à elle, a enregistré au premier semestre 2019 une évolution très favorable, avec un accroissement de sa rentabilité. Le chiffre d'affaires a lui aussi suivi une évolution positive. Il est passé de CHF 181.1 millions (chiffre de l'année précédente) à CHF 182.8 millions, ce qui représente une augmentation de 0.9%. Le chiffre d'affaires a enregistré une croissance hors variations de change de 4.1%. L'EBITDA hors facteurs exceptionnels a augmenté de CHF 20.6 millions à CHF 22.4 millions, l'EBIT hors facteurs exceptionnels a augmenté de CHF 10.1 millions à CHF 10.4 millions.

Perspectives

Arbonia s'attend à ce que l'évolution positive du chiffre d'affaires et du revenu du premier semestre 2019 se confirme au deuxième semestre. Et ce, malgré les incertitudes politiques et économiques évoquées précédemment qui pourraient avoir pour effet, notamment, un renforcement du franc suisse, ainsi que de la problématique liée à la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée sur les marchés d'Europe de l'Est.

En outre, pour la totalité de l'exercice 2019, Arbonia mise sur une croissance organique de près de 3%. Elle prévoit un EBITDA se maintenant dans une plage de CHF 128 millions à CHF 136 millions, confirmant ainsi la Guidance publiée en mars 2019.

Afin d'augmenter encore sa rentabilité et d'adapter en permanence ses modèles commerciaux au contexte économique, Arbonia prévoit d'atteindre dans les années à venir un taux d'investissement de remplacement au niveau du groupe d'environ 4% du chiffre d'affaires. En plus du Free Cash Flow, fondement d'une distribution continue des dividendes basée les bénéfices, elle met également l'accent sur l'augmentation du Free Cash Flow opérationnel, avant d'envisager des transactions M&A et des investissements d'expansion visant à augmenter la rentabilité.

Au deuxième semestre 2019, Arbonia suivra les orientations stratégiques adoptées et s'efforcera d'accroître encore la productivité de ses usines, de renforcer sa position de leader sur le marché, et de maximiser la satisfaction de ses clients avec de nouveaux produits et services.