Les distributeurs allemands Karstadt et Kaufhof fusionnent 0 09/11/2018 | 12:25 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Francfort (awp/afp) - L'autorité allemande de la concurrence a approuvé vendredi la fusion des deux emblématiques chaînes allemandes en difficulté Karstadt et Kaufhof, qui unissent leurs forces face au commerce en ligne et aux centres commerciaux. Au terme de la transaction annoncée en septembre, l'actuel propriétaire de Karstadt, le fonds autrichien Signa du magnat de l'immobilier René Benko, contrôlera 50,01% du nouveau groupe, et le canadien Hudson's Bay (HBC) 49,99%. La nouvelle entité rassemblera en Europe 243 enseignes et 32.000 employés, selon l'agence allemande DPA. Cette fusion marque la fin d'une vague de consolidation des grands magasins allemands, qui souffrent depuis des années d'une image poussiéreuse de magasins fourre-tout. Signa et HBC attendent de la fusion des économies suffisantes pour redresser les deux marques, toujours en difficulté après avoir frôlé la faillite plusieurs fois par le passé. Aussi bien Kaufhof que Karstadt, fondés respectivement en 1879 et 1881, ont dû faire face ces dernières années au désamour des Allemands pour les grands magasins traditionnels, supplantés par les centres commerciaux aux multiples enseignes, les magasins à bas prix tel Primark et le commerce en ligne. Mais cette opération a également soulevé auprès des syndicats des craintes sur l'emploi et l'avenir des enseignes, que M. Benko a d'ores et déjà tenté de calmer. Ni Signa ni HBC n'ont pour l'heure annoncé des plans de restructuration ou des suppressions d'emplois. "Bien évidemment, nous devons redresser (les enseignes) mais nous allons nous battre pour chaque magasin et essayer de les ramener dans le vert", a promis le patron de Signa. Signa avait déjà été intéressé par l'achat de Kaufhof en 2015, quand Metro avait vendu la chaine à HBC. "Pour la première fois, il y avait une opportunité historique de rapprocher (...) Kaufhof et Karstadt, non plus dans la concurrence, mais de les faire avancer à l'unisson (...) dans un environnement de marché de plus en plus difficile", avait alors déploré Signa. afp/jh 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur ARCANDOR IN DER INSOLVENZ 12:25 Les distributeurs allemands Karstadt et Kaufhof fusionnent AW 2008 ARCANDOR : table sur des ventes supérieures à 23MdE en 08/09. CF

Graphique ARCANDOR IN DER INSOLVENZ AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ARCANDOR IN DER INSOLVENZ AG -68.75% 5 AMAZON.COM 50.11% 858 380 QURATE RETAIL INC -1.43% 11 052 WAYFAIR INC 22.15% 8 847 ZOZO INC -21.09% 7 543 MONOTARO CO.,LTD. -23.18% 6 115