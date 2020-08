ArcelorMittal : La baisse reste privilégiée sous la résistance 13/08/2020 | 09:20 vente En cours

Cours d'entrée : 10.408€ | Objectif : 9.82€ | Stop : 10.72€ | Potentiel : 5.65% Bloqué par une résistance située à 10.72 EUR, le titre ArcelorMittal ne semble plus en mesure de progresser à court terme. C'est un mouvement baissier qui sera donc privilégié avec en ligne de mire les 9.82 EUR.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 9.82 €. Points forts Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.37 fois son chiffre d'affaires.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 10.98 EUR.

Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

La configuration technique de long terme demeure dégradée sous le niveau de résistance en données hebdomadaires des 10.98 EUR. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Acier - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ARCELORMITTAL -32.05% 13 700 POSCO -11.84% 14 026 NUCOR -18.46% 13 819 NIPPON STEEL CORPORATION -35.85% 9 135 STEEL DYNAMICS, INC. -9.87% 6 456 TATA STEEL LIMITED -12.13% 6 310 MAGNITOGORSK IRON & STEEL W.. -4.85% 6 065 THYSSENKRUPP AG -38.37% 5 450 GERDAU S.A. -9.45% 5 330 VOESTALPINE AG -13.68% 4 518 JFE HOLDINGS, INC. -41.39% 4 454

Données financières USD EUR CA 2020 52 231 M - 44 137 M Résultat net 2020 -2 233 M - -1 887 M Dette nette 2020 7 577 M - 6 402 M PER 2020 -6,53x Rendement 2020 0,23% Capitalisation 13 701 M 13 700 M 11 578 M VE / CA 2020 0,41x VE / CA 2021 0,33x Nbr Employés 191 248 Flottant 69,6% Prochain événement sur ARCELORMITTAL 05/11/20 Q3 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 14,11 $ Dernier Cours de Cloture 12,53 $ Ecart / Objectif Haut 69,7% Ecart / Objectif Moyen 12,6% Ecart / Objectif Bas -68,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Lakshmi Niwas Mittal Chairman & Chief Executive Officer Aditya Mittal President & Chief Financial Officer Brian Edward Aranha CTO, Executive VP, Head-Research & Development Michel Wurth Non-Independent Non-Executive Director Vanisha Mittal Bhatia Non-Independent Non-Executive Director