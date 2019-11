ArcelorMittal : Oddo BHF reste à 'alléger'

08/11/2019 | 10:52

Oddo BHF réitère son opinion 'alléger' et son objectif de cours de 13 euros sur ArcelorMittal, notant que pour le sidérurgiste, 'l'environnement de marché reste difficile' et 'la situation d'Ilva demeure incertaine'.



Le bureau d'études ajuste à la hausse de ses attentes pour 2019, relevant son anticipation d'EBITDA à 5,4 milliards de dollars contre cinq milliards précédemment, mais laisse inchangées ses prévisions pour 2020-21.



Oddo BHF estime en outre que 'la réduction des besoins de trésorerie et la réduction du BFR devraient permettre la génération d'un free cash-flow conséquent au quatrième trimestre', période qui 'pourrait finalement être meilleure que prévu'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.