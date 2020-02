ArcelorMittal : Oddo relève sa recommandation

07/02/2020 | 09:51

ArcelorMittal a annoncé une perte nette de 1,88 milliard de dollars au titre du dernier trimestre 2019, contre un profit de 1,19 milliard un an auparavant, et un EBITDA divisé par deux (-52%) à 925 millions, mais supérieur au consensus (858 millions).



Oddo estime que le management est plutôt constructif sur la demande d'acier en 2020. Les analystes s'attendent à une amélioration de la marge acier dès le 1er trimestre 2020.



Le bureau d'études indique une révision à la hausse de ses anticipations. Il souligne que le management vise une dette nette de 7 Md$ dès 2020.



Suite à cette publication, Oddo relève sa recommandation à Neutre contre Alléger avec un objectif de 17 E.



