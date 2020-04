ArcelorMittal : Oddo reste à l'achat, corrige sa cible

06/04/2020 | 10:39

L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'achat' sur le titre ArcelorMittal, avec un objectif de cours revu à la baisse, passant de 12 à 11 euros, après 'un EBITDA du T1 plus bas en attendant un T2 (très) compliqué'.



Le broker reste à l'achat en notant 'des fondamentaux sains, le règlement du problème d'Ilva et le désendettement'.



'L'impact des mesures de confinement ne s'étant matérialisé que tardivement (mi-mars), le plein effet de la réduction de la production et des livraisons se fera sentir au T2 2020 (baisse des livraisons attendue à -10% vs T1 2019). Nous anticipons un EBITDA de 298 M de dollars au T2 2020', anticipe le broker.



La nouvelle cible d'Oddo BHF laisse entrevoir un potentiel de hausse de +40%.



