ArcelorMittal : les prévisions de résultats d'Oddo

30/06/2020 | 10:06

Le bureau d'analyses confirme son opinion Achat sur la valeur mais abaisse son objectif de cours à 12 E (contre 13 E).



Oddo estime que la guidance d'EBITDA du 2ème trimestre 2020 sera atteinte. ' Le 2ème trimestre 2020 sera très difficile... comme prévu '.



' Nous prévoyons un EBITDA au T2 2020 de 501 M$ (vs 548 M$ précédemment). Rappelons que le management, qui ne donnait plus de guidance d'EBITDA, s'est risqué à en fournir une pour le T2 de 400 M$ à 600 M$ (vs 967 M$ au T1) ' indique Oddo.



' Nous anticipons désormais un EBITDA 2020e de 2.6 Md$ (vs 3.2 Md$ précédemment et 5.2 Md$ en 2019). Nous avons réduit nos attentes pour toutes les divisions du groupe en intégrant des livraisons en baisse plus forte qu'anticipé sur l'année 2020 (-19% vs -12% précédemment) ' rajoute le bureau d'analyses.



' Notre estimation d'EBITDA 2021e ressort à 5.4 Md$ (vs 6.0 Md$) '.



