ArcelorMittal : premier conseil d'achat de Credit suisse

03/09/2019 | 10:29

Dans le cadre d'une note sectorielle consacrée à la sidérurgie européenne, Credit suisse a entamé à l'achat ('surperformance') le suivi de l'action ArcelorMittal. L'objectif de cours est de 29 dollars.



Les analystes énumèrent leurs arguments : d'abord, 'nous nous attendons à un retournement du marché de l'acier dans les six mois qui viennent', écrivent-ils. Ensuite, après deux années marqués par des investissements de croissance, la génération de trésorerie d'ArcelorMittal devrait s'améliorer. Et enfin, les récentes acquisitions (ILVA, Essar) mériteraient selon les analystes un meilleur accueil par le marché.





