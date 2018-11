ARCELORMITTAL : bond de l'Ebitda et confiance pour la suite

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ArcelorMittal a réalisé au troisième trimestre 2018 un bénéfice net de 0,9 milliard de dollars, contre 1,9 milliard au trimestre précédent et 1,2 milliard un an plus tôt. L'Ebitda a atteint 2,729 milliards de dollars, en baisse de 11,2% en séquentiel mais en hausse de 41,8% sur un an. Le consensus fourni par le groupe se montait à 2,75 milliards. Le premier sidérurgiste mondial a été affecté par une diminution des expéditions d'acier (-5,5%) et par l’impact de l’hyperinflation en Argentine. Sur neuf mois, l'Ebitda atteint 8,314 milliards, en hausse de 33%.Le PDG Lakshmi N. Mittal a commenté : "Comme prévu, les conditions de marché ont continué d'être favorables au troisième trimestre 2018 d'où une amélioration majeure de l'Ebitda pour les neuf premiers mois de l'année 2018 par rapport à la même période en 2017. Nous continuons d'observer une forte demande effective et des taux d'utilisation des capacités de production solides sur l'ensemble des segments sidérurgiques".