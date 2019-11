ArcelorMittal : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ArcelorMittal a bondi de plus de 6% à 14,028 euros vendredi, soutenu par l'appétit pour le risque et les bons résultats de son concurrent US Steel. Lequel a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes et accusé une perte moins élevée que prévu. Le sidérurgiste américain a enregistré une perte nette de 84 millions de dollars au troisième trimestre, ou 49 cents par action, contre un bénéfice net de 291 millions, ou 1,62 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, notamment de lourdes charges de restructuration, la perte par action est limitée à 21 cents.Le consensus tablait sur -25 cents. Le chiffre d'affaires a reculé de 17,7% à 3,07 milliards. Le marché visait 3,05 milliards.