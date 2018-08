ArcelorMittal : Deux repreneurs pour les aciéries d'ArcelorMittal en Roumanie, République tchèque

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les aciéries d'ArcelorMittal en Roumanie et en République tchèque, que le groupe doit céder pour pouvoir acquérir l'italien Ilva, intéressent deux repreneurs, a indiqué mardi le Financial Times, en citant deux sources proches du dossier. Il s'agirait de Greybull Capital, qui possède British Steel, ainsi que du groupe industriel et métallurgique britannique Liberty House.

Contactés par l'agence Agefi-Dow Jones, des porte-parole de Greybull et d'ArcelorMittal n'ont pas souhaité faire de commentaires, tandis que des représentants de Liberty House n'étaient pas disponibles dans l'immédiat.

Pour obtenir l'aval de la Commission européenne à son projet de rachat de l'aciérie Ilva à Tarente dans le sud de l'Italie, ArcelorMittal s'est engagé en mai à céder un certain nombre d'actifs en Italie, Roumanie, Belgique, Luxembourg, Macédoine et en République tchèque.

