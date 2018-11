ArcelorMittal : La valeur du jour à Paris - ARCELORMITTAL affiche son optimisme

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En repli à l'ouverture, ArcelorMittal progresse désormais de 1,4% à 22,345 euros, soutenu par des perspectives encourageantes. Le premier sidérurgiste du monde prévoit une nouvelle amélioration de ses résultats grâce à la demande soutenue d'acier dans le monde entier. Le groupe continue de tabler sur une hausse de 2% à 3% de la consommation mondiale d'acier en 2018. Bien implanté aux Etats-Unis, il a par ailleurs confirmé être l'un des gagnants du relèvement à 25% des droits de douane sur l'acier décidé par Donald Trump. Cette décision lui permet en effet de relever ses prix de vente.ArcelorMittal a dévoilé ces prévisions encourageantes dans le sillage de résultats trimestriels solides.Au troisième trimestre 2018, le géant de l'acier a réalisé un bénéfice net de 0,9 milliard de dollars, contre 1,9 milliard au trimestre précédent et 1,2 milliard un an plus tôt.Plus révélateur de la performance opérationnelle de la société, l'Ebitda a atteint 2,729 milliards de dollars, en hausse de 41,8% sur un an. Le consensus fourni par le groupe se montait à 2,75 milliards.Le premier sidérurgiste mondial a été affecté par une diminution des expéditions d'acier (-5,5%) et par l'impact de l'hyperinflation en Argentine. Sur neuf mois, l'Ebitda atteint 8,314 milliards, en hausse de 33%.Le PDG Lakshmi N. Mittal a commenté : "Comme prévu, les conditions de marché ont continué d'être favorables au troisième trimestre 2018 d'où une amélioration majeure de l'Ebitda pour les neuf premiers mois de l'année 2018 par rapport à la même période en 2017. Nous continuons d'observer une forte demande effective et des taux d'utilisation des capacités de production solides sur l'ensemble des segments sidérurgiques".ArcelorMittal a enfin annoncé la finalisation de l'acquisition d'Ilva, le plus grand site sidérurgique d'Europe en Italie.