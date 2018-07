ArcelorMittal : accepte les conditions pour Ilva, Rome prudente

Données financières ($) CA 2018 77 262 M EBIT 2018 7 141 M Résultat net 2018 5 077 M Dette 2018 7 598 M Rendement 2018 1,02% PER 2018 6,13 PER 2019 6,52 VE / CA 2018 0,49x VE / CA 2019 0,46x Capitalisation 30 122 M Graphique ARCELORMITTAL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ARCELORMITTAL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 40,5 $ Ecart / Objectif Moyen 37% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Lakshmi Niwas Mittal Chairman & Chief Executive Officer Aditya Mittal President & Chief Financial Officer Brian E. Aranha CTO, Executive VP, Head-Research & Development Michel Wurth Non-Independent Non-Executive Director Vanisha Mittal Bhatia Non-Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ARCELORMITTAL -6.69% 30 122 POSCO --.--% 23 531 NUCOR 4.94% 21 074 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP -27.60% 18 211 THYSSENKRUPP -6.34% 15 891 FOSUN INTERNATIONAL LIMITED -19.45% 15 187