ArcelorMittal : chute de 6%, un analyste n'est plus à l'achat

23/09/2019 | 15:45

Le titre chute de près de 6% à la Bourse d'Amsterdam. Oddo a abaissé sa recommandation sur la valeur passant d'achat à alléger. Le bureau d'analyses s'attend à une fin d'année 2019 difficile qui augure mal de 2020. L'objectif de cours est fixé à 12 E (au lieu de 18 E).



Les américains tirent la sonnette d'alarme avec des guidances pour les résultats du 3ème trimestre 2019 décevantes.



Oddo s'attend à un 3ème trimestre 2019 plus difficile que prévu pour ArcelorMittal. ' Nous anticipons un EBITDA au T3 2019 de 0.9 Md$ (vs 1.375 Md$ précédemment) car les difficultés rencontrées par le groupe en Amérique du Nord sont extrapolables à la plupart des autres divisions aciers '.



Oddo vise une (nouvelle) réduction de ses attentes pour 2019 et 2020e. ' Nous avons révisé à la hausse notre anticipation d'effet de ciseaux négatif. Notre EBITDA se situe à 5.0 Md$ (vs consensus à 6.2 Md$) '.



Oddo s'attend à une génération de FCF forte mais estime que les ratios financiers se tendent.



