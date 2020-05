ArcelorMittal : dans le vert avec des propos d'analyste

08/05/2020 | 13:44

ArcelorMittal grappille 0,5% sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui maintient son opinion 'achat' et relève son objectif de cours de 11 à 15 euros, dans le sillage d'une révision à la hausse de ses attentes de résultats pour le sidérurgiste en 2020-2021.



'L'objectif d'une baisse concomitante des livraisons et des coûts est crédible', estime le bureau d'études au lendemain de la publication des résultats du premier trimestre, ajoutant que 'l'EBITDA du deuxième trimestre 2020 devrait baisser moins que prévu'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.