ArcelorMittal : gagne 1,5%, profite du soutien d'un analyste

Le titre est en hausse de près de 1,5% après l'annonce par le groupe d'une nouvelle réduction de la production d'acier en Europe.



La direction d'ArcelorMittal a annoncé ce matin avoir décidé de prendre des mesures supplémentaires, afin d'aligner ses niveaux de production en Europe sur la demande actuelle du marché (baisse de 1% attendue de la demande en Europe) et en raison d'une pénétration des importations en Europe toujours élevée (+37% pour les bobines laminées à chaud depuis le début de l'année par rapport à 2017).



' Ces nouvelles fermetures visent les tonnes ayant le coût marginal le plus élevé du dispositif européen tout comme les arrêts annoncés précédemment. En conséquence, cette dernière initiative ne devrait pas avoir d'incidence significative sur l'EBITDA de la division Europe qui s'est établi au T1 à un niveau historiquement faible de 41 $/t (vs 57 $/t pour les activités acier) ' explique Oddo.



' Compte tenu de la stratégie de désendettement du management (dette nette de 11,2 Md$ à fin Mars par rapport à un objectif de dette nette ajustée de 7 Md$) nous estimons qu'AM pourrait réduire ses investissements si besoin. Nous prévoyons aussi qu'au moins 1.0 Md$ de BFR seront libérés en 2019 et restons confiants quant à la capacité du groupe à générer un FCF (2.1 Md$) en 2019e) malgré la baisse de l'EBITDA en 2019e ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son opinion Achat sur ArcelorMittal de même que son objectif de cours de 22 E.



