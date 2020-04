ArcelorMittal : l'UE approuve le rachat conjoint de ANTT

23/04/2020 | 16:36

La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle conjoint d'ArcelorMittal Neel TT (ANTT) en Inde par ArcelorMittal Neel Tailored Blanks (ANTB) au Luxembourg / Inde et de TT Steel Service India (TTSSI) également en Inde.



ANTT produira et commercialisera des découpes soudées sur mesure exclusivement en Inde. TTSSI exploite un centre de service en acier et ANTB est active dans la production, la distribution, la commercialisation et la vente de produits en acier, y compris des ébauches soudées sur mesure.



La Commission a conclu que l'opération envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné que la nouvelle entreprise commune n'a aucune activité réelle ou prévue, ou négligeable, dans l'Espace économique européen.



