BONDS : ArcelorMittal complète l'essentiel d'un rachat anticipé d'obligations

PARIS (Agefi-Dow Jones)--ArcelorMittal a annoncé mardi avoir déjà consacré 725,3 millions de dollars à la tranche initiale de son programme de rachats anticipés de ses obligations à 7%, à échéance 2039, et ses obligations à 6,75%, à échéance 2041. Ce programme a été lancé le 7 août dernier et porte sur un montant maximum de 750 millions de dollars. L'opération se poursuit comme prévu jusqu'au 4 septembre et le reliquat de l'enveloppe disponible n'est plus que de 24,7 millions de dollars, a précisé le groupe. (adore@agefi.fr) ed: GLB

