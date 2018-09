Italie: Accord entre ArcelorMittal et les syndicats sur Ilva

L'accord préliminaire conclu l'an dernier pour le rachat de la plus grande usine sidérurgique d'Europe a été remis en question par le gouvernement italien issu des dernières élections en juin aux motifs d'irrégularités présumées.

Avec cet accord conclu jeudi entre le groupe et les syndicats sur l'emploi, le gouvernement ne pourra plus désormais bloquer l'opération.

Selon les termes de cet accord, ArcelorMittal accepte de garder 10.700 des 13.500 salariés du site, avec 250 millions d'euros réservés pour les licenciements prévus, ont dit les deux sources proches des négociations.

Le titre ArcelorMittal prenait 1,69 à 25,26 euros vers 8h50 GMT, enregistrant la plus forte hausse de la Bourse d'Amsterdam et l'une des progressions les plus marquées du CAC 40 parisien.

(Massimiliano Di Giorgio; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Benoit Van Overstraeten)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ARCELORMITTAL 1.79% 25.27 -8.39% CAC 40 0.33% 5277.61 0.57%