Un support moyen terme à exploiter Recevoir les alertes Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 16/11/2018 | 10:15

Opinion : Positive au dessus de 21.3 EUR

Objectif de cours : 23.6 EUR

Stop de protection: 20.6 EUR





Fondamentalement, le titre se valorise correctement, avec un PER de 4.78 pour l'exercice en cours et de 5.13 pour l’année suivante. Ce niveau de valorisation lui permet de posséder un réel intérêt pour les investisseurs. A cela s'ajoute la faiblesse du ratio valeur entreprise sur chiffre d'affaires avec un coefficient de 0.43 pour l'année courante et un consensus majoritairement acheteur.



L’action ArcelorMittal atteint des territoires survendus à l’approche d’un niveau important situé à 21.3 EUR. Cette situation accrédite la possible mise en place d'un rebond technique du titre. Ainsi, les cours pourraient retrouver de la vigueur et s'orienter en direction de la prochaine résistance située à 23.6 EUR.



Dans une optique de trading, on pourra donc profiter de la proximité et de la pertinence du niveau actuellement testé pour revenir à l'achat sur le titre ArcelorMittal avec un bon timing.

On utilisera le turbo call infini Vontobel 4240V qui cote 0.77 EUR pour un strike à 18.0145 EUR et une barrière désactivante à 18.91 EUR.

Le ralliement des 23.6 EUR permettrait de réaliser un gain de l'ordre de 41% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique fixé initialement vers 20.6 EUR limitera le risque à 30%.



Un potentiel de rebond pour le titre ArcelorMittal.Fondamentalement, le titre se valorise correctement, avec un PER de 4.78 pour l'exercice en cours et de 5.13 pour l’année suivante. Ce niveau de valorisation lui permet de posséder un réel intérêt pour les investisseurs. A cela s'ajoute la faiblesse du ratio valeur entreprise sur chiffre d'affaires avec un coefficient de 0.43 pour l'année courante et un consensus majoritairement acheteur.L’action ArcelorMittal atteint des territoires survendus à l’approche d’un niveau important situé à 21.3 EUR. Cette situation accrédite la possible mise en place d'un rebond technique du titre. Ainsi, les cours pourraient retrouver de la vigueur et s'orienter en direction de la prochaine résistance située à 23.6 EUR.Dans une optique de trading, on pourra donc profiter de la proximité et de la pertinence du niveau actuellement testé pour revenir à l'achat sur le titre ArcelorMittal avec un bon timing.On utilisera le turbo call infini Vontobel 4240V qui cote 0.77 EUR pour un strike à 18.0145 EUR et une barrière désactivante à 18.91 EUR.Le ralliement des 23.6 EUR permettrait de réaliser un gain de l'ordre de 41% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique fixé initialement vers 20.6 EUR limitera le risque à 30%. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ARCELORMITTAL 0.16% 21.765 -19.71% TURBO UNLIMITED CALL SUR ARCELORMITTAL - 0.75

© Zonebourse.com 2018 Recevoir les alertes Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.