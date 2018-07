Acquisition d'Ilva: ArcelorMittal a présenté ses engagements supplémentaires

Paris (awp/afp) - Le groupe sidérurgique ArcelorMittal a présenté lundi ses engagements supplémentaires à l'accord d'acquisition de l'aciériste Ilva, notamment dans le domaine environnemental et s'est dit optimiste sur les dernières étapes de l'opération, y compris les négociations avec les syndicats.

Ces nouveaux engagements vont "plus loin et au-delà des termes du contrat" de vente de 2017 et représentent "les engagements finaux les meilleurs d'ArcelorMittal" dans plusieurs domaines, a indiqué le groupe dans une déclaration.

Ils ont été présentés lors d'une réunion lundi entre ArcelorMittal et une série d'institutions italiennes et de parties prenantes intéressées au dossier.

Ces engagements font suite à la contre-proposition du ministre italien du Développement économique, Luigi Di Maio, présentée par les commissaires extraordinaires le 19 juillet.

Les nouveaux engagements seront formalisés dans un document de 10 pages complétant le contrat de vente, et font suite à l'acceptation par ArcelorMittal de "toutes les parties substantielles des contre-propositions des commissaires extraordinaires", a dit le groupe.

Ces engagements complémentaires portent sur une série de sujets allant de l'environnement, au soutien et à l'engagement vis-à-vis des communautés locales, ainsi que des mesures sociales et en faveur des fournisseurs locaux.

ArcelorMittal s'engage notamment à investir 10 millions d'euros dans un nouveau centre de R&D à Tarente, le principal site d'Ilva.

Le groupe promet aussi de mener une étude annuelle d'impact de santé à Tarente, en coopération avec les collectivités locales, et d'investir 1 million d'euros par an pendant 5 ans pour des initiatives en matière d'éducation, de santé et d'entrepreneuriat.

ArcelorMittal veut également "favoriser la conclusion positive de la procédure de consultation des syndicats" et "promouvoir l'engagement de fournisseurs locaux" lorsque c'est possible.

"L'élément critique est la mise en oeuvre: le plus tôt nous pouvons commencer à mettre en oeuvre ces initiatives, le plus tôt nous réaliserons les améliorations requises par l'activité d'Ilva et ses parties prenantes", a souligné Geert Van Poelvoorde, directeur général d'ArcelorMittal Europe Produits Plats.

"Nous restons optimistes sur le fait de progresser dans les étapes finales de la transaction, y compris la conclusion couronnée de succès des négociations avec les syndicats d'Ilva et la réalisation de l'acquisition aussitôt que possible", a-t-il ajouté.

ArcelorMittal, qui doit acquérir Ilva pour 1,8 milliard d'euros, s'est engagé à investir 2,3 milliards d'euros pour améliorer sa productivité et à accélérer la dépollution de son principal site de Tarente (Pouilles, sud de l'Italie).

Il a aussi prévu de reprendre 10.000 des 14.000 salariés d'Ilva dans une première phase, un nombre qui devait descendre à 8.500 à partir de 2023.

Mais début juillet, Luigi Di Maio avait jugé que les précédents engagements pris par ArcelorMittal avec l'ancien gouvernement italien de centre-gauche n'étaient pas suffisants, tant sur le plan environnemental qu'en termes d'emplois repris.

