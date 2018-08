ArcelorMittal: résultats en hausse au 2e trimestre, marché bien orienté

Paris (awp/afp) - Le géant mondial de l'acier ArcelorMittal a publié mercredi des résultats trimestriels en hausse, portés par des conditions de marché favorables et ses efforts de productivité, et juge les perspectives "encourageantes" pour le second semestre.

Le bénéfice net du deuxième trimestre a atteint 1,9 milliard de dollars, en hausse de 41% sur un an.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 20 milliards de dollars, en hausse de 16% sur un an, tiré en premier lieu par des prix de vente de l'acier en hausse, mais aussi par une augmentation des livraisons d'acier et de minerai de fer à prix de marché.

Les résultats (ventes, bénéfice, résultat opérationnel, Ebitda) sont supérieurs au consensus établi par Bloomberg.

Le PDG d'ArcelorMittal, Lakshmi Mittal, cité dans un communiqué, souligne que ces "résultats encourageants" reflètent à la fois des "améliorations structurelles" dans l'industrie sidérurgique mondiale et "au sein d'ArcelorMittal" grâce au plan de compétitivité Action 2020.

Le groupe a mis l'accent sur la réalisation de sa priorité financière qui était de retrouver une note de crédit de la "catégorie investissement" auprès des agences de notation. Mais il continuera à faire de son désendettement une priorité.

Pour la suite de l'année, M. Mittal a jugé que "les perspectives sont encourageantes" pour le second semestre. Il estime que les "conditions de marché actuelles favorables" vont se poursuivre et que le groupe est "en bonne position" pour en tirer profit, grâce à sa place de leader sur de nombreux marchés.

"Nous pensons que l'amélioration des fondamentaux sous-jacents de l'industrie sont durables, bien qu'il reste encore beaucoup à faire pour résoudre l'enjeu des surcapacités de production mondiales", a ajouté le PDG.

afp/rp