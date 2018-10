ARCHOS : annonce la conclusion d’un partenariat stratégique avec JOYAN Hong Kong Limited Français

Paris, Hong Kong, Shenzhen -11 octobre 2018

ARCHOS annonce la conclusion d'un partenariat stratégique avec JOYAN Hong Kong Limited (aussi appelée « JOYAR »), société basée à Hong Kong et en Chine, qui exerce depuis 20 ans ses activités dans la conception et la fabrication de tablettes, smartphones, télévisions connectées, dans le secteur de l'internet des objets et qui est également l'un des premiers fournisseurs de plates-formes pour le minage des blockchains de Bitmain, le plus importantéquipementier du marché.

JOYAR emploie plus de 3 000 personnes, dont 400 ingénieurs logiciels hautement qualifiés, experts Google Android. Parmi ses principaux clients, on peut citer Bitmain, Skyworth et ZTE. Créée en 1999, JOYAR possède plus de 150 000 m² d'installations en Chine et expédie plus de 10 millions d'unités à travers le monde chaque année.

R&D et fabrication

Le partenariat prévoit la fourniture de produits à ARCHOS et la mise en place d'une collaboration pour le développement de nouveaux produits dans les domaines des solutions mobiles, de l'internet des objets, de l'intelligence artificielle et des produits blockchain.

En outre, à compter du 1ertrimestre 2019, ARCHOS bénéficiera à travers JOYAR d'une infrastructure industrielle compétitive et ultra moderne avec plus de 20 lignes de production SMT et une équipe d'ingénieurs dédiée pour accélérer le développement de ses produits.

Les deux sociétés entendent commencer immédiatement à développer de nouvelles solutions dans les domaines suivants :

sécurité des blockchains et des crypto-actifs assistants personnels prêts à activer une intelligence artificielle, comme ceux d'Amazon ou de Google tablettes innovantes

Participation capitalistique

Le partenariat prévoit également l'engagement de JOYAR de souscrire à 1.000.000 actions Archos d'ici le 31 décembre 2018. En conséquence, JOYAR s'est engagée à souscrire 1.000.000 actions nouvelles qui seront émises dans le cadre de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) lancée ce jour par ARCHOS1, par

1L'autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le 10 octobre 2018 le visa n° 18-481 sur le prospectus relatif à cette opération, composé du document de référence de la Société enregistré le 2 octobre 2018 sous le numéro R.18-067, et de la note d'opération (incluant le résumé du prospectus).

compensation avec tout ou partie de la créance détenue à l'encontre de la Société (créance d'un montant total de 515.035 euros) (voir communiqué de presse dédié). Dans l'hypothèse où l'intégralité de l'engagement de souscription de JOYAR ne pourrait pas être servie dans le cadre cette opération, ARCHOS s'est engagée à mettre en œuvre d'ici le 31 décembre 2018 au plus tard, une augmentation de capital réservée à cet investisseur visant à émettre le solde d'actions Archos nécessaire pour atteindre une souscription totale de 1.000.000 actions. Le cas échéant, le prix de souscription des actions à émettre dans le cadre de l'augmentation de capital réservée serait déterminé en appliquant une décote identique à celle appliquée pour la détermination du prix de souscription des actions émises dans le cadre de l'augmentation de capital avec maintien du DPS (étant précisé qu'en tout état de cause ce prix de souscription ne pourra pas être inférieur au prix de souscription de l'augmentation de capital avec maintien du DPS).

Loic Poirier, Directeur Général d'ARCHOS, déclare : «Ce partenariat avec JOYAR trouve son importance dans l'exploitation conjointe des ressources R&D des deux sociétés dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la blockchain. Il nous assure parallèlement une couverture géographique beaucoup plus large, y compris en Asie».

David Chan, Executive Vice President de JOYAR, ajoute : «Nous sommes convaincus que notre expertise en R & D, notamment sur la plate-forme Google Android, et notre capacité de production annuelle de 10 millions d'unités contribueront à la croissance d'ARCHOS, tout particulièrement sur des segments innovants tels que la sécurisation des portefeuilles de crypto-actifs ou l'activation des intelligences artificielles. Nous sommes fiers de cet investissement initial dans ARCHOS, dont nous soutiendrons les projets innovants pour gagner des parts de marché significatives dans ces nouveaux segments aussi passionnants que prometteurs».

A propos d'ARCHOS :

ARCHOS, pionnière dans l'électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia en 2003, des tablettes Google Android™ en 2009, un écosystème pour la maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise au niveau mondial des solutions à forte valeur d'innovation : tablettes et smartphones, mobilité urbaine, maison et IoT, et sécurité des blockchains. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, elle est devenue un acteur paneuropéen incontournable qui compte poursuivre son expansion. ARCHOS est cotée sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris, code ISIN : FR0000182479. Plus d'informations surwww.archos.com.

A propos de JOYAR :

Créée en 1999 et installée à Hong Kong, avec plus de 150 000 m2 d'installations de pointe en Chine, dont deux usines à plus de 20 lignes de production SMT, JOYAR emploie plus de 3 000 employés, dont 400 ingénieurs, spécialistes en solutions mobiles, télévision connectée, internet des objets. JOYAR expédie plus de 10 millions d'unités chaque année. Récemment, JOYAR est devenu le premier fournisseur de Bitmain, premier équipementier au service du minage de bitcoins au monde.

JOYAR ambitionne de devenir leader en solutions intelligentes, de la mobilité à la blockchain.