ARCHOS : flanche sur fond de creusement des pertes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Plus forte baisse du marché SRD, Archos s’enfonce de 4,39% à 0,1612 euro, le fabricant de smartphones et de tablettes creusant ses pertes semestrielles et recherchant des financements pour se restructurer. Sur les six premiers mois de l’année, Archos a essuyé une perte nette de 16,6 millions d’euros au titre de son premier semestre contre -5,8 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant est de -5,8 millions contre -4,2 millions.Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 17,2 millions, en repli de 47%. Cette décroissance provient essentiellement de la baisse des ventes de smartphones et de tablettes dans un marché européen en recul et marqué par la concurrence exacerbée des grandes marques. Face à une situation difficile, la société s'emploie à réduire drastiquement ses frais fixes pour que ceux-ci soient en phase avec une activité en forte baisse."Dans le même temps, la société se restructure rapidement, concentre sa gamme autour des produits phares et à valeur ajoutée et se recentre sur le territoire français", ajoute Archos. Ce dernier avait annoncé le 23 juillet 2019 que le partenariat stratégique conclu avec le groupe vietnamien VinSmart ne sera pas mis en place. Il prévoyait une entrée au capital du groupe français.Cependant, le groupe précise que la recherche de financement demeure nécessaire pour qu'il puisse aborder sereinement son plan de réorganisation sur les douze prochains mois. Archos compte informer régulièrement ses actionnaires des avancées de son plan de restructuration au cours du quatrième trimestre 2019.